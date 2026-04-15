Jornada laboral en Colombia será una de las más cortas de América Latina en las próximas semanas

Una ley puesta en marcha desde 2021 obligó a que las empresas ajustaran la jornada laboral en Colombia, bajando el máximo permitido para trabajar, a la semana, de 48 a 42 horas.
El proceso culminará el próximo 15 de julio, momento en el que este límite aplicará para todos aquellos empleados que cuenten con relaciones laborales y respondan a turnos en una empresa.
La jornada laboral en Colombia será entonces de 42 horas a la semana y pasará el país a ser, entre sus pares de la región, a ser una de las economías con menor jornada de trabajo semanal, superada por Ecuador y Chile.
Jornada laboral en Colombia: ¿Qué países de la región tienen menos horas?
- Ecuador: Es el pionero en la región, manteniendo una jornada de 40 horas desde hace décadas
- Chile: Tras la implementación gradual de la ley aprobada en 2023, el país se encuentra en la etapa final para consolidar las 40 horas
- Colombia: La jornada es de 44 horas, pero bajará a 42 horas en julio de 2026
En contraste, hay todavía una serie de economías de América Latina en las que los empleados deben hacer, como mínimo, 48 horas a la semana, teniendo en cuenta que las horas extra trabajadas tienen su respectivo pago salarial.
Los países con la mayor jornada laboral en América Latina (en todos es de 48 horas)
- México
- Perú
- Panamá
- Argentina: Aunque existen convenios colectivos por sector que suelen reducirla
- Paraguay
- Bolivia
Recomendado: Gobierno Petro emitió documento clave para que miles de trabajadores tengan jornada laboral de 30 horas
La jornada laboral en Colombia se ha propuesto que se reduzca hasta las 40 horas semanales, una iniciativa que empresarios del país piden no aplicar dados los recientes incrementos sobre los costos laborales que deben asumir los empresarios.