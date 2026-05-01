Línea 1 del Metro de Bogotá será extendida: Habrá nuevas estaciones y billonaria inversión

Desde la Alcaldía de Bogotá informaron que la Empresa Metro de Bogotá (EMB) inició un proceso de participación ciudadana en el marco del Decreto 438 de 2021. Esta convocatoria está dirigida a personas naturales, jurídicas y entidades públicas interesadas en presentar observaciones frente a la iniciativa denominada “extensión de la Línea 1 del Metro de Bogotá”, cuya estructuración estuvo a cargo de la firma China Harbour Engineering Company Limited.
La propuesta contempla la ampliación del trazado actual desde la intersección de la Autopista Norte con calle 80 hasta la calle 108, en un corredor aproximado de 3,25 kilómetros. Este nuevo segmento busca fortalecer la cobertura del sistema férreo en el norte de la ciudad y mejorar su integración con otros modos de transporte.
Dentro del alcance del proyecto se prevé la construcción de tres estaciones elevadas, concebidas para facilitar la conectividad y optimizar la movilidad en corredores estratégicos. Estas infraestructuras permitirán ampliar el acceso al sistema y consolidar puntos de intercambio modal con otros servicios de transporte masivo.
¿Dónde estarían ubicadas las tres nuevas estaciones del Metro de Bogotá?
La primera estación se proyecta a la altura de la calle 82, con conexiones previstas hacia estaciones del sistema TransMilenio en los sectores de Héroes y calle 85. La segunda estación estaría localizada en el nodo de la calle 92, donde se facilitaría la integración con la estación Virrey de TransMilenio y se contempla su articulación con una futura parada del Regiotram. La tercera estación se ubicaría en el entorno de la calle 100, con conexión a la estación de la calle 106 del mismo sistema.
La audiencia pública se llevaó a cabo el 30 de abril de 2026. Durante esta sesión, el originador del proyecto presentará los componentes técnicos, financieros y operativos correspondientes a la etapa de factibilidad. Asimismo, los asistentes podrán formular preguntas, observaciones y sugerencias relacionadas con la iniciativa.
Cabe señalar que la EMB ya había emitido conceptos favorables para avanzar en la estructuración del proyecto mediante las resoluciones 043 y 075 de 2025