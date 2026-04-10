El proyecto del Metro de Bogotá registra avances que comienzan a ser visibles para los ciudadanos en distintos puntos de la capital. En ese contexto, el alcalde Carlos Fernando Galán, durante una entrevista con 6AM W, entregó nuevos detalles sobre las próximas etapas de ejecución de esta obra de infraestructura.
El mandatario explicó que, a partir del mes de julio, se iniciará una fase clave correspondiente a las pruebas técnicas con trenes en movimiento. Esta etapa permitirá que la ciudadanía observe por primera vez los vehículos operando sobre la infraestructura construida, aunque todavía no se trate de un servicio comercial. Según precisó, estas pruebas iniciales se concentrarán en un tramo específico comprendido entre el patio taller y la estación número cuatro, ubicada en la localidad de Kennedy.
El inicio de estas pruebas tiene como objetivo verificar el comportamiento integral del sistema. Esto incluye no solo el desempeño de los trenes, sino también la respuesta de la infraestructura, los sistemas eléctricos, la señalización y los controles operativos. Este proceso resulta fundamental para garantizar condiciones adecuadas de seguridad y funcionamiento antes de la entrada en operación del servicio, prevista para marzo de 2028.
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En cuanto al avance de las obras, Galán aseguró que la primera línea del metro mantiene un ritmo acorde con el cronograma establecido. De acuerdo con las cifras entregadas, el proyecto ya supera el 75 % de ejecución. El alcalde subrayó que el desarrollo de esta iniciativa no se limita a la construcción del viaducto y las estaciones, sino que también abarca la implementación de sistemas tecnológicos que permitirán la operación eficiente del sistema de transporte.
¿Entrega del Metro de Bogotá se podría anticipar?
Respecto a la posibilidad de anticipar la entrega, el mandatario indicó que, aunque algunos plazos podrían ajustarse, la prioridad es cumplir con la fecha oficial. En ese sentido, señaló que antes de la inauguración será necesario adelantar un periodo de pruebas operativas de aproximadamente seis meses. Durante esta fase se realizarán ajustes técnicos, se capacitará al personal encargado de la operación y se verificará el funcionamiento general del sistema.
Finalmente, Galán afirmó que la administración distrital proyecta entregar la primera línea del metro en el segundo semestre de 2027, con la infraestructura finalizada y en etapa de pruebas, como paso previo a su entrada en funcionamiento para el público.