Línea 2 del Metro de Bogotá tendrá importante cambio en estaciones: Así se realizarían las obras

La Línea 2 del Metro de Bogotá se perfila como uno de los proyectos estratégicos llamados a redefinir la movilidad en la capital del país. De acuerdo con la Alcaldía de Bogotá, este nuevo corredor férreo iniciará su trazado en la calle 72 con carrera Décima y se extenderá hasta el sector de Fontanar del Río, consolidando un eje de conexión entre el noroccidente y el centro de la ciudad.
Su construcción responde a la necesidad de ampliar la cobertura del sistema de transporte masivo y de ofrecer alternativas eficientes frente a la creciente demanda de desplazamientos diarios.
El recorrido total entre la primera y la última estación se realizará en un tiempo estimado de 20 minutos. Esta reducción en los tiempos de viaje representa un cambio significativo para miles de ciudadanos que actualmente enfrentan trayectos prolongados, tanto en transporte público como en vehículo particular. La mejora en la velocidad comercial del sistema permitirá optimizar la planificación de los desplazamientos y disminuir la presión sobre los principales corredores viales.
En cuanto a su infraestructura, la Línea 2 contará con once estaciones, de las cuales diez serán subterráneas y una elevada en el tramo final. El diseño incorpora la integración con el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), cinco troncales de TransMilenio y la Línea 1 del Metro. Esta articulación busca facilitar la intermodalidad y fortalecer la conectividad entre distintos puntos estratégicos de la ciudad.
Uno de los aspectos más relevantes del proyecto será la conexión entre la estación inicial de la nueva línea y la estación 16 de la Línea 1. Según las proyecciones oficiales, esta integración permitirá reducir en aproximadamente 42 % los tiempos de desplazamiento entre Suba y el centro de Bogotá. El impacto será directo para quienes se movilizan diariamente desde esa localidad hacia zonas con alta concentración de empleo, servicios y actividades académicas.
La decisión de desarrollar la mayor parte del trazado de manera subterránea se fundamentó en un estudio de alternativas y prefactibilidad adelantado en 2020. En dicho análisis se evaluaron variables ambientales, urbanísticas, técnicas, financieras y de riesgos. El resultado concluyó que la opción bajo tierra ofrecía mayores ventajas en términos de integración urbana y menor afectación del espacio público en superficie.
Para la excavación se empleará una tuneladora tipo EPBM (Earth Pressure Balance Machine), tecnología diseñada para operar en suelos de alta complejidad y que permitirá construir el túnel a profundidades que oscilarán entre los 25 y 35 metros. En el tramo final, la estación número 11 se levantará sobre un viaducto; bajo esta estructura se adecuarán espacios públicos y carriles viales, con el fin de mantener la funcionalidad del entorno.
La Línea 2 tendrá una extensión aproximada de 15,5 kilómetros y conectará cuatro localidades adicionales. Se estima que beneficiará a cerca de 2,5 millones de personas y que entre 450.000 y 500.000 ciudadanos se integrarán al sistema de transporte masivo gracias a esta nueva infraestructura, ampliando así la cobertura y capacidad operativa del Metro de Bogotá.