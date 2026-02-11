Línea 2 del metro de Bogotá: así es la ofensiva para atraer inversionistas y destrabar el megaproyecto

Bogotá avanza en la búsqueda de inversionistas internacionales para sacar adelante la segunda línea del metro, en un momento clave del proceso, luego de que se declarara desierta e incierta la licitación, lo que obligó a la Alcaldía a reforzar la promoción del proyecto y reactivar el interés de posibles proponentes.
Con ese objetivo, la administración distrital realizó una reunión con el cuerpo diplomático acreditado en Colombia y representantes de la banca multilateral, en la que presentó el estado, alcance y condiciones del proyecto, buscando ampliar la participación extranjera y garantizar su desarrollo bajo estándares técnicos, financieros y jurídicos de alto nivel.
El encuentro fue liderado por el alcalde Carlos Fernando Galán y el gerente de la Empresa Metro de Bogotá, Leónidas Narváez, y contó con delegaciones de 23 embajadas.
Siete de ellas participaron con sus embajadores: Reino Unido, Portugal, España, Austria, Italia, Turquía, China y Nueva Zelanda. Otras siete estuvieron representadas por consejeros económicos o comerciales: Canadá, Brasil, Unión Europea, Emiratos Árabes, Corea del Sur, además de Turquía y China.
También asistieron representantes de entidades financieras internacionales como la CAF, el BID, el Banco Mundial, IFC, KfW, AFD y Korea Eximbank, quienes conocieron de primera mano la estructuración del proyecto y el respaldo institucional que lo posiciona como una iniciativa prioritaria para Bogotá.
Galán destacó que la ciudad vive el mayor proceso de transformación en infraestructura de su historia. “Bogotá está en obra como nunca antes. La Línea 1 del Metro rompió una barrera histórica y nos dio la experiencia institucional, técnica y administrativa que hoy nos permite avanzar con mayor solidez hacia la línea 2”, afirmó.
El alcalde recordó que la línea 1, actualmente en construcción, ya supera el 72 % de avance, y ha fortalecido la capacidad técnica de la Empresa Metro y de las entidades distritales, incluidas las secretarías de Movilidad y Ambiente, así como las empresas de servicios públicos.
Generalidad des la segunda línea del metro
Por su parte, Narváez explicó que la línea 2 tendrá 15,5 kilómetros de extensión, contará con 10 estaciones subterráneas, una estación elevada y un patio-taller. Además, se integrará con la Línea 1 en la estación Calle 72 con Caracas.
El proyecto operará con trenes automáticos GoA4 (sin conductor), similares a los de la Línea 1, y tendrá capacidad para movilizar hasta 76.000 pasajeros por hora sentido. Según el gerente, la obra reducirá de forma significativa los tiempos de viaje: recorridos que hoy tardan más de una hora podrían hacerse en unos 20 minutos, con beneficios en productividad, calidad de vida y reducción de emisiones.
“Es un metro pesado, eléctrico, automatizado, limpio y eficiente. Más que infraestructura, es una transformación ambiental y social para Bogotá”, señaló Narváez.
Financiación garantizada y sin riesgo de demanda
La Línea 2 cuenta con un convenio de cofinanciación firmado en 2023 que asegura los recursos del proyecto:
- Nación: US$6.129 millones (70 %)
- Distrito: US$2.637 millones (30 %)
- Total: US$8.766 millones
El esquema financiero elimina el riesgo de demanda para los proponentes, ya que los pagos estarán respaldados por vigencias futuras garantizadas tanto por la Nación como por el Distrito, bajo el mismo modelo aplicado en la Línea 1.
Además, el proyecto cuenta con apoyo y créditos de banca multilateral como el BID, el BEI, la CAF y un proceso en curso con el Banco Mundial.
Cronograma del proceso
Tras el revés reciente en la licitación, el Distrito inició una fase de divulgación internacional que se extenderá hasta el 31 de marzo, con el propósito de atraer nuevos interesados y fortalecer la competencia.
El cronograma continuará así:
- Publicación de documentos de precalificación: 3 de marzo
- Recepción de solicitudes de precalificación: 5 de junio
- Lista de precalificados: 8 de julio
- Publicación de documentos de licitación: 31 de julio
- Recepción de ofertas: 30 de noviembre
- Adjudicación estimada: enero de 2027
Finalmente, Galán reiteró que Bogotá proyecta construir al menos cinco líneas de metro en los próximos 25 años, consolidando un sistema integrado junto con el Regiotram y TransMilenio, y reforzando la apuesta de la ciudad por un transporte masivo moderno y sostenible.