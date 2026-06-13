Cooperación francesa impulsa capacidades para cuidado, reciclaje e inclusión en Bogotá

La Alcaldía Mayor de Bogotá y la Agence française de développement (AFD) presentaron los resultados de una alianza estratégica que ha fortalecido capacidades clave para ampliar el alcance de las políticas de cuidado, inclusión y economía circular en la ciudad.
Esta cooperación parte de una convicción compartida: cuando una ciudad mejora la manera en que toma decisiones, también amplía su capacidad de transformar vidas.
Por eso, más allá del financiamiento, esta alianza ha permitido fortalecer herramientas, metodologías y capacidades técnicas que hoy permanecen en las instituciones del Distrito y contribuyen a que sus políticas públicas funcionen mejor, lleguen más lejos y se adapten a nuevos desafíos.
Este proceso se desarrolló a partir de un crédito de política pública de $645.000 millones orientado a fortalecer la sostenibilidad financiera del Distrito, acompañado por una asistencia técnica $1.720 millones.
Este componente técnico permitió traducir la cooperación en capacidades concretas para tres agendas estratégicas de ciudad: el Sistema Distrital de Cuidado, la economía circular con enfoque de género y la inclusión de personas LGBTI.
- Tecnología y datos para el Sistema de Cuidado: A través de la Secretaría de la Mujer, la asistencia técnica permitió optimizar la plataforma InfoCuidado, fortaleciendo la capacidad del Distrito para monitorear información en tiempo real y mejorar la toma de decisiones.
Respaldada por esta capacidad técnica, la ciudad ha logrado consolidar 27 Manzanas del Cuidado funcionales, registrando más de 1,3 millones de atenciones bajo los más altos estándares internacionales.
- Nuevas metodologías para la economía circular con enfoque de género: A partir del trabajo conjunto con la AFD, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) estructuró un nuevo modelo de gestión de residuos. Esta metodología estructuró un modelo de gestión que hoy fortalece a 26.000 recicladores (donde el 42,6 % son mujeres cabeza de hogar). La transferencia de capacidades resultó en la dignificación del oficio, fortaleciendo operativamente a 96 organizaciones de recicladores (54% lideradas por mujeres) y capacitando técnicamente a 1.320 operadoras en procesos de aprovechamiento.
- Herramientas institucionales para la inclusión LGBTI: La cooperación permitió desarrollar herramientas institucionales orientadas a reducir barreras y fortalecer garantías de derechos.
Desde la Secretaría Distrital de Planeación, se impulsaron convocatorias para la estrategia de cambio cultural “En Bogotá Se Puede Ser”, un protocolo de representación jurídica especializada para víctimas de violencias por prejuicio y discriminación, y un estudio técnico sobre la Clínica de Género del Hospital de Chapinero, pionera en la atención a personas trans y no binarias.
«Nuestra apuesta en Bogotá ha sido acompañar al Distrito en la construcción y el fortalecimiento de herramientas y capacidades que permanecen en el tiempo. Iniciativas como InfoCuidado o los modelos de economía circular muestran cómo, cuando las decisiones se apoyan en datos y metodologías sólidas», aseguró Simón Mesa, encargado de proyectos del polo urbano de la AFD.
Por su parte, Laura Tami, secretaria de la Mujer de Bogotá, afirmo: “En Bogotá estamos demostrando que las políticas de cuidado pueden transformarse cuando se fortalecen con datos, innovación y alianzas internacionales. Gracias a esta cooperación hemos mejorado nuestras capacidades para tomar decisiones”.