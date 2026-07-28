Colombia fortalece su capacidad en energías renovables, pero la tramitología en permisos sigue siendo un desafío

Colombia fortaleció su capacidad de generación en energía renovable. El portafolio de proyectos, tanto en etapa de estructuración como de desarrollo, supera 7.000 megavatios y, de estos, 1.700 megavatios completaron permisos y están en cierre financiero. Esto fue revelado por el gremio de energías renovables SER Colombia. Sin embargo, el desafío sigue estando en que los proyectos avancen con la suficiente rapidez en los trámites requeridos para entrar en operación.
La organización manifestó que, para junio de 2026, Colombia llegó a 4,5 gigavatios de capacidad de energía renovable instalada. De estos, 540 megavatios iniciaron la entrega a la red eléctrica nacional, o Sistema Interconectado Nacional, durante el primer semestre de 2026. A lo anterior se sumarán nueve proyectos que se encuentran en construcción y pruebas, que aportarían 108 megavatios antes de finalizar 2026.
Alexandra Hernández, presidente del gremio, manifestó que el país cuenta con proyectos en desarrollo y con conocimiento técnico para fortalecer este segmento del sector. Sin embargo, aún no ha sido posible incorporar la energía esperada, ya que persisten retos en materia de permisos y otros procesos que podrían hacerse más eficientes para atender la demanda del país.
Continuando con las cifras del sector, hay cerca de 1.000 megavatios con trámites represados y los retrasos ascienden a entre uno y seis años, cuando la normatividad, según SER Colombia, establece que los tiempos máximos de respuesta se ubican entre 30 días y seis meses.
El gremio también manifestó, con base en sus análisis, que en Colombia se podría acelerar la entrada de cerca de US$800 millones en inversión en caso de que se destraben trámites relacionados con permisos ambientales, procesos de conexión a la red eléctrica y cruces de vías. Por lo anterior, señaló que es necesaria una coordinación interinstitucional con la finalidad de alcanzar metas concretas y una gestión más eficiente en los procesos.
La organización también advirtió sobre el fenómeno de El Niño, el cual pondría a prueba el sistema energético colombiano si disminuye el nivel de los embalses. Señaló que para los meses que se avecinan, en los cuales existen pronósticos de un evento climático de alta intensidad, será necesario avanzar en materia de energía renovable, fortalecimiento de la infraestructura eléctrica y almacenamiento de energía.
“El país requiere una matriz diversificada que combine generación renovable, hidráulica, térmica y almacenamiento, junto con mejores condiciones para que los proyectos puedan desarrollarse dentro de los tiempos previstos”, indicó Hernández.
Añadió que el aprovechamiento del potencial depende de decisiones que permitan la entrada de nueva energía al sistema, el impulso del almacenamiento y el fortalecimiento de la red eléctrica, con la finalidad de ofrecer menor incertidumbre a las inversiones.
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Con base en lo anterior, para el gremio que la clave está en promover el almacenamiento de energía, acelerar los procesos de transmisión eléctrica, agilizar nuevos proyectos y su conexión, brindar seguridad jurídica y reglas de juego claras a largo plazo, y resolver la crisis estructural del sistema energético en el Caribe colombiano. En este último punto, manifestó que se deben atender las deudas pendientes con los agentes y avanzar en una solución para la empresa de servicios públicos Air-e, que adeuda billones de pesos a compañías del sector.
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