El Tribunal de la Corte del Rey de Alberta, en Canadá, aplazó para el 15 de mayo la audiencia en la que evaluará la solicitud de Canacol Energy para terminar anticipadamente 19 contratos de transporte y suministro de gas natural con 12 empresas en Colombia. La diligencia estaba prevista para el 7 de mayo, pero la compañía pidió más tiempo para explorar modificaciones de mutuo acuerdo con sus clientes.
En juego está el 7,5 % del suministro nacional: Canacol produce actualmente 75 millones de pies cúbicos diarios (mpcd) y abastece siete departamentos de la Costa Caribe y varios municipios de Norte de Santander. La compañía busca salir de los contratos porque mantenerlos le implicaría penalizaciones superiores a US$380 millones, en medio de un proceso de insolvencia que inició en noviembre de 2025.
Naturgas pide aplicar la excepción de orden público
Naturgas advirtió que la cancelación afectaría hogares, industria y generación térmica, y pidió al Estado aplicar la excepción de orden público prevista en la Ley 1116 de 2006 si el tribunal canadiense autoriza la medida. «No existe gas más costoso que aquel que deja de estar disponible por decisiones que afectan la seguridad del sistema y la confianza en el sector», afirmó su presidenta, Luz Stella Murgas.
Destacado: Si Canadá avala suspensión en contratos de gas de Canacol, decisión quedará en manos de SuperSociedades y autoridades energéticas de Colombia.
La Superintendencia de Sociedades, que tendría la última palabra en Colombia, indicó que hasta el momento no ha recibido ninguna solicitud formal de Canacol.