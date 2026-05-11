El índice MSCI Colcap completa tres semanas consecutivas de corrección

El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia cierra la jornada del 08 de mayo de 2026 en 2.122,70 puntos, registrando al cierre del día viernes una variación semanal de – 2,54 %.
El índice para lo corrido del año presenta una variación positiva (YDT) 2,64 %.
Desde nuestra perspectiva técnica el índice mantiene un desplazamiento alcista para su marco de tiempo de semanal.
La primera zona de resistencia semanal quedaría ubicada en 2.370 puntos y un nivel de soporte para este periodo de tiempo que se establece en los 2.100 puntos.
Al finalizar la semana el índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia registró un volumen acumulado semanal de $ 848.753 millones, mostrando una variación psositiva en este ítem de 30,10 %, debido a que en la semana anterior se estableció un monto acumulado negociado de $652.423 millones.
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En una semana negativa para el índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia, estas fueron las cinco acciones que caen en su acumulado al cierre del viernes.
- En el primer lugar, Ecopetrol (Ecopetrol) que retrocede – 9,62 % en su acumulado semanal.
- En la segunda casilla, las acciones de Fabricato (Fabricato) que caen – 9,09 %.
- En el tercer lugar se ubicaron los títulos preferenciales del Banco Davivienda (PFDavvnda) que bajaron – 8,25 % al cierre del viernes.
- En la cuarta casilla tenemos las acciones de la constructora El Condor (Elcondor) que presentaron una contracción de – 7,69 %.
- Finalmente, el quinto puesto es para Grupo Éxito (Éxito) que bajó – 7,38 %.
Las acciones de Mineros (Mineros) suben 15,44 % y se establecen como el activo con mejor desempeño de la semana.
Información técnica
Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cementos Argos, CNEC, Conconcreto, Corficolombiana, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grupo Bolívar, Grupo argos, Grupo Sura, ISA, Mineros, Nubank, PF Aval, PF Cibest, PF Cementos Argos, PF Corficolombiana, PF Davivienda, PF Grupo Argos, PF Grupo Sura, Promigas, Pei, Terpel y el Índice MSCI Colcap