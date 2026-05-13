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Ecopetrol y Cibest lideran alzas en medio de jornada de corrección en Colombia

Ecopetrol se ubicó en primer lugar en este ítem, movilizando $57.694 millones al finalizar el día

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Ecopetrol y Cibest lideran alzas en medio de jornada de corrección en Colombia
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El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia finaliza la jornada del 12 de mayo de 2026 en 2.088,66 puntos registrando una variación negativa de – 0,97 %.

El acumulado anual del índice se conserva positivo y presenta un cambio acumulado (YDT) de 1,00 %.

Desde nuestra perspectiva técnica, el índice MSCI Colcap mantiene una tendencia lateral diaria. La primera zona de soporte estaría en los 2.080 puntos, cerca de su promedio móvil de 200 días. En cuanto a su nivel de resistencia se mantiene en los 2.200 puntos.

Al finalizar la rueda de negocios, el mercado de acciones colombiano registró un volumen de operaciones de $179.226 millones, mostrando una fuerte variación positiva de 53,4 % con respecto a la jornada inmediatamente anterior cuando se movilizaron $116.844 millones.

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Los tres títulos más activos en temas de volumen durante la jornada fueron:

  • Ecopetrol (Ecopetrol + 2,28 %) se ubica en primer lugar en este ítem, movilizando $57.694 millones al finalizar el día.
  • En el segundo puesto encontramos a Grupo Cibest preferencial (PFCibest + 0,53 %) que negoció $37.022 millones.
  • Finalmente, en la tercera casilla del listado tenemos el ETF iCOLCAP (iCOLCAP – 1,47 %) que transó un monto de $22.119 millones.

En una jornada negativa para el índice MSCI Colcap estos fueron los tres activos con mayores retrocesos.

  • En el primer lugar, Corficolombiana preferencial (PFCorficolcf) que retrocede – 5,91 %, tras comenzar su periodo ex dividendo. 
  • En la segunda casilla, Davivienda Group preferencial (PFDavigrp) que cae – 5,28 %.
  • Finalmente, las acciones de ISA (ISA) que bajaron – 5,13 %.

Las acciones de Ecopetrol (Ecopetrol) suben 2,28 % y se establecen como el activo con mejor desempeño de la jornada.

Información técnica 

Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cementos Argos, CNEC, Conconcreto, Corficolombiana, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grupo Bolívar, Grupo argos, Grupo Sura, ISA, Mineros, Nubank, PF Aval, PF Cibest, PF Cementos Argos, PF Corficolombiana, PF Davivienda, PF Grupo Argos, PF Grupo Sura, Promigas, Pei, Terpel y el Índice MSCI Colcap   

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Tags: Acciones, BVC Colombia, Grupo Cibest, Mercado bursátil Colombia, Noticias Valora Analitik, acciones bolsa de valores de colombia, bvc, ecopetrol, mercado accionario BVC
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