Ranking de bancos: Entidades extranjeras destacaron y Bancolombia redujo sus ganancias en el primer trimestre de 2026

Al cierre del primer trimestre de 2026, aunque el sector bancario en general mantuvo un crecimiento en sus utilidades, algunas entidades se rezagaron respecto al acumulado a febrero o incluso no lograron superar los resultados vistos en 2025.
Según el reporte de la Superintendencia Financiera, los establecimientos bancarios acumularon utilidades de $3,4 billones a marzo de este año. Al analizar el desempeño individual de las entidades se observa un ranking liderado por los jugadores tradicionales, con variaciones en las entidades intermedias.
El listado de los bancos más rentables a marzo de 2026 está encabezado por Bancolombia, que se mantiene como el líder indiscutible del sistema con utilidades de $1,3 billones. A pesar de ocupar el primer lugar, registró una caída del 25,9 % en sus ganancias cuando se compara con lo registrado en 2025, aunque mostró un repunte mensual del 151,8 % frente a febrero.
En segundo lugar se ubica Davivienda, que reportó ganancias por $54.243 millones, logrando un crecimiento anual del 107,8 % y uno mensual del 86,7 %. El top 3 lo cierra el Banco de Bogotá con $353.931 millones que dan cuenta de un aumento anual del 43,6 % y mensual del 75,1 %.
A estos les siguen el Banco GNB Sudameris, que lidera el grupo de la banca extranjera con $210.352 millones y una variación anual del 44,6 %; el BBVA Colombia, con $202.370 millones y un crecimiento anual exponencial del 507,9 %, el más alto entre los grandes bancos, y Citibank, que reportó beneficios de $182.381 millones, por cuenta de un incremento del 15,5 % en su balance.
En cuanto a resultados atípicos por su magnitud, destacan las variaciones anuales del Banco Serfinanza, que pasó de $108 millones el año anterior a utilidades de $2.431 millones en marzo de 2026. Así mismo, Ban100 creció un 526 % anual, alcanzando los $7.154 millones.
Por su parte, el único banco público nacional, el Banco Agrario, logró ganancias de $61.169 millones, un 31,9 % menos que un año atrás ($89.777 millones).
Entidades en terreno negativo
Pese al buen desempeño general, tres entidades bancarias reportaron pérdidas al cierre del trimestre, siendo estas menores en dos de los tres casos frente al año anterior:
Banco Pichincha registró la mayor pérdida con $36.338 millones, aunque esta fue menor a la reportada un año atrás, cuando perdió $50.082 millones. Así mismo, Itaú reportó una cifra negativa de $15.190 millones, un resultado mayor en términos de deterioro frente al año anterior, cuando obtuvo ganancias de $22.982 millones.
Por su parte, las pérdidas de Lulo Bank ascendieron a $10.646 millones, una cifra menor comparada con los $16.461 millones perdidos en marzo de 2025.
Corficolombiana y Corfi GNB Sudameris a la cabeza de las corporaciones financieras
En el segmento de las corporaciones financieras, el total de utilidades acumuladas a marzo de 2026 fue de $622.200 millones, superando los $552.500 millones registrados en el mismo periodo de 2025.
Aquí, Corficolombiana lidera con utilidades de $390.860 millones y un crecimiento anual del 52,2 % que en el caso de la variación mensual llegó al 75,9 %. Corfi GNB Sudameris se ubicó en el segundo lugar con $222.494 millones, aunque tuvo una caída anual del 25,6 %.
Por su parte, BNP Paribas reportó ganancias por $11.968 millones, con una variación anual del 147,9 %, a pesar de una caída mensual del 234,6 % respecto a febrero. Y la Banca de Inversión Bancolombia alcanzó los $11.247 millones, destacándose con el crecimiento anual más alto del segmento: 2.160 %.
En este rubro, las pérdidas se concentraron en dos entidades nacionales: la Corporación Financiera Davivienda, cuyo resultado de -$11.785 millones fue mayor a la de marzo de 2025 (-$8.848 millones), y Credicorp Capital, que reportó un negativo de $2.628 millones, un resultado mayor frente a la utilidad de $256 millones lograda un año atrás.
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