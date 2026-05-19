El sector de conciertos y entretenimiento en vivo en Colombia está viviendo una transformación sin precedentes. Así lo asegura Patricio O’Ryan, CEO de Fénix Entertainment en el país, quien en entrevista con Valora Analitik detalló el despegue de la operación local de uno de los grupos más poderosos del entretenimiento en América Latina.
“El mercado colombiano explotó. Hoy, junto a Perú, se integró al grupo de países con alta convocatoria, pero Colombia tiene una ventaja única: tres o cuatro plazas de primer nivel (Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla) capaces de albergar grandes conciertos, algo que no pasa en Chile o Perú, donde todo se concentra en una sola ciudad”, afirma O’Ryan.
Crecimiento explosivo: de seis a 60 eventos en un año
La operación de Fénix en Colombia abrió sus puertas a finales de 2024. En su primer año realizaron seis conciertos y una experiencia de largo aliento: Disney Inmersivo, en el Centro Comercial Cafam La Floresta. Para 2025, la cifra se multiplicará por diez: 60 eventos entre shows locales e internacionales, incluyendo giras globales de artistas como Ricardo Montaner y el fenómeno mexicano Junior H.
“Este año vamos a vender entre 400.000 y 600.000 boletas en Colombia y Centro América, lo que representaría cerca del 10 % de los US$750 millones que factura Fénix a nivel global”, revela el ejecutivo.
Fénix no es un recién llegado. Detrás tiene 40 años de historia en Argentina, oficinas en Chile, México, Estados Unidos y España, y un dueño clave: Marcelo Figoli, uno de los tres empresarios más importantes del entretenimiento en la región. Figoli controla además medios, parques, constructoras y clubes de fútbol.
La visión global: Colombia, un ecosistema en madurez
En este contexto de expansión, Marcos Paz, Global CEO de la división Live Shows de Fénix Entertainment, complementa el análisis con una mirada estructural que va más allá de los números:
“El entretenimiento en Colombia está entrando en una nueva fase de madurez. Estamos pasando de una industria centrada en eventos puntuales a un ecosistema integral de experiencias que combina música, cultura, gastronomía y contenido, con un impacto cada vez más relevante en la economía urbana”.
Destaca el salto cualitativo de las principales ciudades del país, un factor que ha sido determinante para atraer a los artistas más importantes del mundo
“Ciudades como Bogotá ya cuentan con una infraestructura sólida y versátil que ha permitido posicionarlas en el circuito internacional de grandes giras y eventos. La capacidad de adaptación de sus venues, junto con la experiencia acumulada de promotores y operadores, ha sido clave para sostener un crecimiento acelerado en los últimos años”.
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Colombia: el hub global del talento en español
Para O’Ryan, el crecimiento del sector no es coyuntural, sino estructural. ¿La razón? Colombia es el principal exportador de talento de habla hispana del mundo.
“Artistas como Karol G, Maluma, Shakira, J Balvin, Feid, Ryan Castro o Silvestre Dangond no solo llenan estadios aquí, sino que arman giras globales. Colombia es un círculo virtuoso: más artistas, más conciertos, más turismo, más hoteles, más boletas”, explica.
A su juicio, la industria se ha profesionalizado y el país aún no termina de dimensionar su potencial. “El crecimiento vino para quedarse”, sentencia.
Oportunidades en infraestructura: el siguiente paso
Uno de los debates recurrentes en la industria es si la oferta de escenarios (venues) en Colombia es suficiente. O’Ryan identifica un cuello de botella claro: “Bogotá necesita más escenarios de capacidades intermedias a las ya existentes, por ejemplo un venue de hasta 7 mil personas o de hasta 16 mil personas. Sin embargo, destaca fortalezas como el DaviArena en Medellín (16.000 personas) y los proyectos en Barranquilla, Bucaramanga y Cali. “El mercado da para más”, afirma.
Para Marcos Paz, más que una limitación, el momento actual representa una oportunidad de evolución natural:
“Más que una limitación, lo que vemos hacia adelante es una oportunidad natural de evolución. La creciente demanda está impulsando una nueva generación de espacios más especializados, flexibles y tecnológicamente avanzados, que complementan la oferta existente y elevan el estándar de la experiencia”.
El ejecutivo global enfatiza la necesidad de articular el entretenimiento con el desarrollo inmobiliario, un punto clave dado que el dueño de Fénix tiene una importante constructora en Argentina:
“En ese contexto, la articulación entre el sector del entretenimiento y los desarrolladores inmobiliarios se vuelve estratégica. Los venues del futuro tienden a integrarse en desarrollos de uso mixto, donde convergen entretenimiento, comercio, hospitalidad y espacio público, fortaleciendo el tejido urbano y generando valor sostenible para la ciudad”.
El hub regional que viene
Tanto O’Ryan como Paz coinciden en que Colombia ya no es solo un mercado atractivo, sino un hub con todas las condiciones para liderar en la región. Paz lo resume así:
“Bogotá y Medellín tienen hoy todos los elementos para consolidarse como hubs regionales de entretenimiento en América Latina: talento, demanda, conectividad y una industria cada vez más profesionalizada. La siguiente etapa no es de construcción desde cero, sino de sofisticación y escala”.
Y agrega una máxima para los actores del sector que buscan aprovechar este momento histórico: “Quienes entiendan esta transición y apuesten por modelos colaborativos serán los que lideren el crecimiento del sector en los próximos años”.
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Apuesta local y alianzas estratégicas
Fénix Entertainment Colombia no solo mira a los grandes estadios. Queremos ser una plataforma para apoyar talentos nuevos en lugares pequeños. “No buscamos ganar dinero ahí, sino descubrir talento y consolidar nuestra relación con Bogotá”, explica O’Ryan.
En venta de boletas, su socio exclusivo en Colombia es Tuboleta, con quien tienen una “gran relación” y son sus “partners principales en el país”.
La compañía también ha desarrollado una expertise en giras globales. Actualmente, la oficina en Colombia controla el 10 % del tour mundial de Ricardo Montaner (10 fechas, seis en Colombia) y supervisa operaciones en Centroamérica y Ecuador.
Proyecciones: 60 eventos este año y más en 2026
El optimismo del CEO se refleja en números: “El año pasado fueron seis eventos, este año 60. El próximo año será aún mayor, con estadios y residencias de múltiples fechas en el Movistar Arena y en Medellín. Pensamos en ocho, 10 fechas en una misma arena”.
Preguntado sobre si este ritmo es sostenible, O’Ryan no duda: “Este mercado te exige crecer, y nosotros vamos a crecer a la par. No sé si otro año volveremos a multiplicar por diez, pero en volumen de tickets sí vamos a crecer, porque tendremos más estadios y más contenido”.
Con una operación que multiplicó su tamaño por diez en un año, una proyección de hasta 600.000 boletas vendidas, el respaldo de un gigante latinoamericano del entretenimiento y la visión estratégica de su liderazgo global, Fénix Entertainment se consolida como uno de los actores centrales en la nueva era del entretenimiento en vivo en Colombia.
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