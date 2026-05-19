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Cementos Argos y Fabricato presentaron alianza en el desfile de Camacol Verde 2026

Cada prenda integra bolsillos estratégicos, agarraderas y refuerzo en puntos de apoyo que transforman el diseño en una herramienta de trabajo.

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Alianza entre Cementos Argos y Fabricato
Alianza entre Cementos Argos y Fabricato. Foto: cortesía Argos

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Argos, empresa de cemento del Grupo Argos, y Fabricato presentaron una alianza que, en palabras de las compañías, “refleja el poder de la economía circular cuando conecta industrias, capacidades y propósito”.

La iniciativa, realizada en el marco de Camacol Verde 2026, se mostró en el desfile “De la Construcción a la Pasarela”.

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Cada prenda integra bolsillos estratégicos, agarraderas y refuerzo en puntos de apoyo que transforman el diseño en una herramienta de trabajo capaz de cuidar, acompañar y sostener la labor de los colaboradores.

Desfile “De la Construcción a la Pasarela”
Desfile “De la Construcción a la Pasarela”. Foto: cortesía Argos

“Esta alianza con Fabricato es una muestra de cómo la tradición textil y la resistencia del cemento pueden unirse para construir un mensaje poderoso sobre sostenibilidad, legado y futuro”, afirmó Juan Enrique Navarro, gerente de Mercado y Comunicaciones de Cementos Argos.

Entre otros detalles, esta iniciativa se une a la edición conmemorativa del tradicional saco de cemento gris de 50 kg, con el que Argos busca visibilizar a estas generaciones de maestros de obra que convierten planos en hogares e infraestructura en oportunidades.

Por su parte, Fabricato aportó su experiencia, creatividad y capacidad de innovación textil para dar nueva vida a materiales.

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Tags: Cementos Argos
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