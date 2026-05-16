Camacol presentó agenda urbana para 2026-2030 en un entorno de retos y altos costos para el sector

En el Congreso Camacol Verde 2026, Guillermo Herrera, su presidente, aseguró que Colombia enfrenta una decisión estructural sobre el futuro de sus ciudades y, a su vez, hizo un llamado para poner la agenda urbana y de vivienda en el centro del debate nacional y electoral.
Con base en la información y la evidencia del Banco Mundial y del DANE, el gremio presentó un diagnóstico territorial: “Colombia es un país de realidades profundamente distintas, donde el lugar de nacimiento aún determina demasiado las oportunidades de vida. Esta divergencia regional no es inevitable. Es una convocatoria a la acción”, afirmó Herrera.
Y agregó que “la vivienda formal no es un tema sectorial: es uno de los instrumentos más poderosos de política pública para cerrar brechas, generar movilidad social y orientar el crecimiento de las ciudades hacia la formalidad y la sostenibilidad”.
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Entre otros detalles, en el marco del evento Camacol informó que, en 2025, uno de cada dos hogares entregados por el sector contó con certificación de sostenibilidad, una meta que el gremio había trazado para 2030, pero que fue alcanzada con cinco años de anticipación.
Adicionalmente, el gremio presentó oficialmente VIS 5.0 – Vivienda Integral Sostenible, propuesta que guiará la transformación sostenible, y que amplía la mirada para que ya no se trate solo de construir edificios eficientes, sino de impulsar territorios sostenibles donde la vivienda esté integrada con movilidad, espacio público, resiliencia climática y equidad territorial.
Sus cinco ejes son: descarbonización, resiliencia, regeneración, equidad territorial y habitabilidad.
Por otra parte, respecto a la coyuntura actual, el líder gremial señaló que el mercado de vivienda ha mostrado señales de desaceleración en lo corrido del año.
Aunque 2025 cerró con un crecimiento del 12 % en la comercialización de vivienda, el inicio de 2026 ha estado marcado por un entorno de inestabilidad regulatoria y por el incremento en los costos de construcción, derivado por el aumento del salario mínimo y la imposición de aranceles a insumos estratégicos como el acero. El impacto se ha visto en las ventas de vivienda, que entre enero y abril registraron una caída del 5,9 %.
Así las cosas, de cara al próximo gobierno, el gremio destacó que las decisiones que se adopten en materia de vivienda, suelo, licenciamiento, movilidad y planificación territorial serán determinantes para el modelo de ciudad que Colombia consolidará en las próximas dos décadas.
Asimismo, serán clave para reactivar la dinámica económica de la actividad edificadora, sector que ya completa diez trimestres consecutivos de contracción en la generación de valor agregado.