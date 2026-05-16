Crecimiento económico de Colombia depende cada vez más del gasto público

Un análisis elaborado por Lumen Economic Intelligence reveló que el crecimiento económico observado en Colombia durante los últimos tres trimestres ha estado sostenido por la expansión del consumo público.
La firma tomó las cifras del DANE y concluyó que, en particular, en el primer trimestre de 2026 el PIB habría crecido apenas 1,2 % interanual, en lugar del 2,2 % observado, si se excluye el crecimiento del consumo del gobierno. El ejercicio se extiende también a los trimestres adyacentes.
Sin el impulso del gasto público, el PIB habría crecido 0,3 % en 2025-IV (vs. 2,1 % observado) y 1,5 % en 2025-III (vs. 3,8 %).
“El gasto público ha sido el principal motor de la aceleración reciente del PIB. Esta dinámica enmascara una recuperación más débil del sector privado y plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de este crecimiento en el mediano plazo”, afirmó Luis Fernando Mejía, fundador y CEO de Lumen Economic Intelligence.
¿Cómo se hizo el análisis?
El ejercicio descompone el PIB por el enfoque del gasto y aísla la contribución del consumo de gobierno al crecimiento interanual.
Utilizando las series trimestrales a precios constantes (año base 2015) publicadas por el DANE, se calcula un PIB contrafactual definido como el PIB observado menos la variación interanual absoluta del consumo público, manteniendo constantes los demás componentes de la demanda agregada (consumo de hogares, formación bruta de capital fijo, variación de existencias y exportaciones netas).
El supuesto implícito es de equilibrio parcial: no se modelan multiplicadores ni efectos de segunda vuelta, por lo que el resultado constituye una estimación conservadora del impacto del gasto público sobre la actividad.
Lumen apunta que la descomposición evidencia que la contribución del consumo público al crecimiento se ha mantenido elevada de manera sostenida desde mediados de 2025:
El hallazgo tiene tres lecturas relevantes para el análisis económico. Primero, el dinamismo reciente del PIB no refleja una recuperación generalizada del sector privado: el crecimiento del consumo público explica un 63 % del crecimiento económico en los últimos tres trimestres (2,7% observado versus 1 % contrafactual).
Segundo, la inversión —medida por la formación bruta de capital fijo— continúa 10,7 % por debajo de los niveles prepandemia, lo que sugiere un desplazamiento de la inversión privada frente al ciclo expansivo del gasto público.
Tercero, la sostenibilidad de esta dinámica está condicionada al espacio fiscal: con un déficit fiscal proyectado por encima del 6 % del PIB y una deuda pública en trayectoria ascendente, el margen para mantener este patrón es prácticamente nulo.
En este contexto, Lumen sostiene que: “Se hace imperiosa una consolidación fiscal ordenada que reduzca la dependencia del gasto público como motor del crecimiento, abra espacio a la inversión privada y permita recomponer las fuentes de la actividad económica”.
Y agregó: “Solo una recomposición de las fuentes de crecimiento, con menor protagonismo del consumo de gobierno y mayor contribución de la inversión privada, garantizará la sostenibilidad del crecimiento económico en el largo plazo”.
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