Los colombianos que compraron tiquetes en lo que va de 2026 pagaron, en promedio, menos que en el mismo periodo del año anterior. Según datos de Kayak, eso aplica tanto para vuelos nacionales como para internacionales, pero el entorno que explica esa relativa calma en las tarifas está cambiando.
El precio del jet fuel, casi se duplicó desde que estalló el conflicto entre Estados Unidos e Irán. Según la IATA, el precio global llegó a US$ 209 por barril en abril, el doble del nivel previo al conflicto. El detonante fue el cierre intermitente del estrecho de Ormuz que ha interrumpido las exportaciones de petróleo desde el Golfo Pérsico, obligando a refinerías en otras regiones a recortar la producción de combustible para aviones.
Las consecuencias ya son visibles en otros mercados. En Estados Unidos, el costo promedio de un vuelo internacional ida y vuelta subió 16 % frente al año anterior, mientras que el tiquete doméstico promedio aumentó 24 %. American Airlines estima costos adicionales por encima de los US$ 4.000 millones este año, e IAG, matriz de British Airways, proyecta unos US$ 2.400 millones más en gastos de combustible.
¿Por qué Colombia todavía no lo siente igual?
El mercado colombiano opera bajo una lógica distinta. En América Latina, el problema no es de disponibilidad del combustible sino de precio, y el traslado al tiquete no es inmediato ni uniforme entre aerolíneas. Avianca señaló que por ahora el impacto en su operación es nulo. Latam, en cambio, reconoció que el alza ya se siente a nivel global y advirtió que el JET A1, al ser un producto refinado, tiende a moverse con mayor volatilidad que el petróleo crudo.
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El peso del combustible en la estructura de costos hace que cualquier movimiento brusco termine llegando al pasajero. La Aeronáutica Civil estima que el combustible representa alrededor del 40 % del costo total de un pasaje en Colombia. A eso se suman factores internos como los impuestos al combustible y a los tiquetes, que ya encarecen la operación frente a otros países de la región.
Por ahora, los datos de Kayak para Colombia muestran un panorama mixto: Los vuelos nacionales se mantienen consistentemente por debajo de los precios de 2025. En los internacionales la tendencia es al alza desde enero: la mayoría de semanas aún están por debajo del año anterior, pero algunos destinos ya cruzaron ese umbral como Madrid, mientras que rutas a Santiago de Chile, Punta Cana y Buenos Aires siguen siendo más baratas que en 2025.