Comienza montaje de la Planta de Regasificación que busca estabilizar el gas en Buenaventura

Arrancó el transporte de los primeros contenedores con vaporizadores y tubería criogénica destinados a la Planta de Regasificación del Pacífico, una de las obras energéticas más importantes que se proyectan para la región.
La operación inició con la salida de la carga desde el puerto de Buenaventura y su posterior traslado terrestre hasta la ciudad de Buga, donde avanza la construcción e instalación de esta moderna infraestructura energética.
El transporte fue realizado en camiones de las empresas Summo y Entrecarga, encargadas de movilizar los equipos de gran dimensión y alta tecnología requeridos para el funcionamiento de la planta.
Entre los elementos transportados se encuentran vaporizadores y tubería criogénica, componentes fundamentales dentro del proceso de regasificación, ya que permiten el manejo y transformación del gas natural licuado bajo condiciones especiales de temperatura.
Asimismo, próximamente arribarán nuevos contenedores con parte de la Planta de Regasificación que será instalada en Buenaventura, proyecto que busca poner fin a las constantes suspensiones del servicio de gas que durante años han afectado a miles de familias y comerciantes del Distrito, debido a las dificultades y retrasos en la llegada del gas natural comprimido desde Buga.
Con la implementación de esta tecnología se espera mejorar la calidad del aire en toda la costa Pacífica colombiana, incluyendo Buenaventura.
El uso de GNL, Gas Natural Licuado, contribuirá a disminuir la contaminación generada por otros combustibles más contaminantes, ayudando a prevenir enfermedades respiratorias como la EPOC, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, una de las principales causas de afectaciones pulmonares y muertes en muchas comunidades.
Avances y detalles de la Regasificadora del Pacífico
Este medio conoció semanas atrás avances y detalles de la regasificadora de Ecopetrol, que fue adjudicada a la constructora Puertos, Inversiones y Obras (PIO SAS).
El cronograma apunta a que este mes de mayo debe quedar lista la obra civil en el terreno de 10 hectáreas – en la vereda El Vínculo, ubicada en la vía Buga – Guacarí-, que alojará la planta de regasificación. Desde ese mes también llegarán de China los equipos necesarios para este proceso.
Después, en julio, deberá arribar a Buenaventura, el barco que almacenará y descargará el gas, conocido como Unidad Flotante de Almacenamiento (FSU por sus siglas en inglés).
Este último será provisto por la naviera belga Exmar, que, incluso, hace tres semanas informó que arrendará y operará la unidad flotante por un período firme de cinco años, con opciones adicionales de prórroga.
Si todo sale como está previsto, PIO SAS comenzará las primeras pruebas de regasificación en agosto de este año y entre ese mes y septiembre se iniciarían los trabajos para aumentar la oferta de gas importado a Colombia, justo en un momento en que la demanda sigue creciendo y que el país perdió su autoabastecimiento.