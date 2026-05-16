El oro y la plata fueron los grandes impulsores de los resultados del PIB minero-energético en el primer trimestre de 2026

En el primer trimestre de 2026, el sector de petróleo, gas y minería registró una caída de 0,1 % en su PIB. Lo anterior significó que este mercado completó más de dos años con cifras a la baja, aunque también evidenció que fue la menor contracción durante ese periodo. El oro y la plata terminaron jalando el comportamiento del sector.
Si bien las previsiones de algunos analistas del mercado financiero, como Corficolombiana y Visión Davivienda, apuntaban a una caída de entre 3,8 % y 5 %, la contracción no fue tan alta como se esperaba. Debe mencionarse que los precios tanto del oro como de la plata alcanzaron máximos históricos durante el primer trimestre, debido a que estos minerales suelen desempeñar un rol de activo refugio en momentos de alta incertidumbre.
Andrés Gallego, analista de asuntos macroeconómicos de Corficolombiana, manifestó que los altos precios del oro y la plata pudieron haber influido en una mayor extracción. Sin embargo, señaló que en otros trimestres también se registraron aumentos en los precios de estos minerales sin que necesariamente creciera la producción colombiana. Aun así, indicó que fueron el oro y la plata los grandes impulsores del sector.
Por su parte, la producción de petróleo y gas, junto con las actividades de apoyo relacionadas, disminuyó 2,7 %. Gallego añadió que la industria carbonífera también presentó una caída anual de 13,3 %.
“Aunque en conjunto estas dos actividades (petróleo y carbón) representan 83 % del sector de minas y canteras, la rama de extracción de minerales metalíferos, que pesa cerca de 10 % del sector, creció 24 % anual. La extracción de minerales de oro y plata aumentó 26,8 % y 14,1 %, respectivamente, limitando un mayor deterioro en todo el sector”, expresó.
Por su parte, David Cubides, economista jefe de Banco de Occidente, manifestó que actualmente existe un entorno más favorable para las materias primas y sus precios, lo que se traduce en resultados más positivos para el sector minero-energético. Sin embargo, también señaló que el próximo gobierno deberá potenciar esta industria, reconociendo su capacidad para atraer inversión extranjera.
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A su vez, Camilo Pérez, economista jefe de Banco de Bogotá, concluyó que las mayores caídas del sector ya ocurrieron en periodos anteriores y que, por el contrario, lo que actualmente se está observando es una estabilización de la industria.