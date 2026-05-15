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Enka elevó su utilidad en el primer trimestre pese a caída en ingresos

Las ganancias de la marca superaron los $1.500 millones durante los tres primeros meses del año.

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Enka publicó sus resultados con corte al primer trimestre de 2026.
Enka publicó sus resultados con corte al primer trimestre de 2026. Imagen: Enka.

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Enka despidió el primer trimestre del 2026 con resultados mixtos.

La compañía cerró el mes de marzo con un aumento en su utilidad neta. El indicador se ubicó en $1.560 millones, lo que se traduce en un incremento de casi $604 millones respecto al mismo periodo del año anterior, cuando la cifra alcanzó los $956 millones.

De acuerdo con la firma, el resultado se vio apalancado por el desempeño de sus negocios verdes y una mayor participación del mercado local.

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En contraste, los ingresos operacionales se desaceleraron. El dato llegó a los $88.633 millones, es decir, una caída de $28.880 millones frente al mismo trimestre de 2025. Esta variación obedece principalmente a menores precios de referencia internacional, así como al efecto de una menor tasa de cambio y la caída en la demanda del negocio de Lona para Llantas.

Por su parte, el Ebitda de la compañía registró un crecimiento del 11 % respecto al mismo periodo del año anterior, consolidándose en $7.984 millones tras excluir el impacto del impuesto al patrimonio. El dato vio un impulso gracias a los ahorros en costos y gastos fijos, que contribuyeron de manera positiva al margen operativo.

En lo que se refiere a la composición de ventas, los negocios verdes de Enka ganaron terreno durante los tres primeros meses del año. De acuerdo con el reporte, esta línea representó el 72 % de las ventas, frente al 65 % registrado en igual periodo de 2025.

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Tags: empresas
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