Enka elevó su utilidad en el primer trimestre pese a caída en ingresos

Enka despidió el primer trimestre del 2026 con resultados mixtos.
La compañía cerró el mes de marzo con un aumento en su utilidad neta. El indicador se ubicó en $1.560 millones, lo que se traduce en un incremento de casi $604 millones respecto al mismo periodo del año anterior, cuando la cifra alcanzó los $956 millones.
De acuerdo con la firma, el resultado se vio apalancado por el desempeño de sus negocios verdes y una mayor participación del mercado local.
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En contraste, los ingresos operacionales se desaceleraron. El dato llegó a los $88.633 millones, es decir, una caída de $28.880 millones frente al mismo trimestre de 2025. Esta variación obedece principalmente a menores precios de referencia internacional, así como al efecto de una menor tasa de cambio y la caída en la demanda del negocio de Lona para Llantas.
Por su parte, el Ebitda de la compañía registró un crecimiento del 11 % respecto al mismo periodo del año anterior, consolidándose en $7.984 millones tras excluir el impacto del impuesto al patrimonio. El dato vio un impulso gracias a los ahorros en costos y gastos fijos, que contribuyeron de manera positiva al margen operativo.
En lo que se refiere a la composición de ventas, los negocios verdes de Enka ganaron terreno durante los tres primeros meses del año. De acuerdo con el reporte, esta línea representó el 72 % de las ventas, frente al 65 % registrado en igual periodo de 2025.