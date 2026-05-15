Nutresa confirma control del 100 % de la marca Mimo’s

Grupo Nutresa sigue ampliando su portafolio de alimentos, esta vez pisando fuerte en el segmento de helados.
A través de la Superintendencia Financiera, el conglomerado confirmó la adquisición del 100 % de las acciones de P.C. A. Productora y Comercializadora de Alimentos, también conocida bajo el nombre de Mimo’s.
Con esta movida empresarial, la icónica marca de helados oficialmente ha pasado a formar parte del ‘abanico’ de propiedades de Nutresa.
La multilatina venía adelantando la transacción desde agosto de 2025, cuando anunció la suscripción de un contrato de compraventa para tomar el control de la firma dedicada a la producción y comercialización de helados.
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De acuerdo con cifras de la compañía, esta es la segunda línea con menores ingresos. En 2025, este rubro le generó a Nutresa ventas por $858.000 millones, es decir, poco más del 4 % del total de $20,6 billones logrados el año pasado.
A través de esta adición, Nutresa apunta a reforzar esta división, que hoy ya cuenta con productos reconocidos como Crem Helado, Bocatto, Polet y Aloha.
Cabe recordar que Mimo’s es una compañía de origen paisa con una trayectoria de más de 50 años. Desde sus orígenes en 1971, la cadena de heladerías conquistó el corazón de los colombianos con su visión innovadora, que incluyó la incorporación de su producto estrella: el helado blando cubierto con chocolate.
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