Durante años, WhatsApp fue visto únicamente como una aplicación de mensajería instantánea. Sin embargo, el avance de la inteligencia artificial y la digitalización financiera están transformando esa lógica: hoy ya es posible abrir cuentas bancarias, solicitar créditos, firmar contratos, hacer pagos o incluso acceder a remesas sin salir de un chat. Lo que antes podía tardar días o semanas en oficinas, formularios y validaciones, ahora puede resolverse en minutos desde el celular.
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Esa es la apuesta de Jelou, la fintech latinoamericana que busca convertir WhatsApp en un canal transaccional seguro para bancos, retailers y millones de usuarios en la región. La fintech quiere transformar WhatsApp en algo más que un canal de atención al cliente: busca convertirlo en infraestructura financiera para bancos, retailers y empresas de consumo masivo en América Latina.
La compañía, fundada en 2017 por Luis Loaiza y su socio, comenzó desarrollando chatbots para entidades financieras cuando el concepto de inteligencia artificial aún no dominaba la conversación tecnológica.
Hoy, en plena expansión regional y tras cerrar una ronda Serie A por US$10 millones, la firma asegura haber procesado más de US$100 millones en transacciones y otorgado más de US$80 millones en créditos de consumo directamente desde WhatsApp.
“WhatsApp es la avenida digital más transitada de América Latina”, afirmó Loaiza, CEO y cofundador de Jelou en diálogo con Valora Analitik. Según explicó, la penetración de la aplicación supera el 90 % entre usuarios de internet en la región, pero el sistema financiero todavía no logra aprovechar ese alcance para ejecutar operaciones seguras y completas dentro del canal.
La tesis de Jelou parte de una premisa sencilla: mientras la banca tradicional sigue concentrando esfuerzos en aplicaciones móviles y páginas web, millones de usuarios ya realizan gran parte de su vida digital desde plataformas conversacionales.
Ahí aparece Brain OS, la plataforma desarrollada por la fintech, que permite ejecutar procesos financieros completos sin salir de WhatsApp: pagos, verificación de identidad, aperturas de cuentas, firma electrónica, créditos y cobranzas.
“El problema es que la mayoría de chatbots actuales son inseguros y no ejecutan transacciones reales. Terminan siendo simplemente CRM conectados a WhatsApp que envían links externos”, explicó Loaiza.
Según la compañía, cerca del 30 % de los usuarios abandonan una compra cuando reciben un enlace de pago fuera de la conversación. La apuesta de Jelou consiste precisamente en eliminar esa fricción. En lugar de redireccionar a páginas externas, la plataforma integra componentes transaccionales nativos dentro de WhatsApp.
“En vez de que te manden un link y te sientas inseguro, nosotros hacemos que el usuario haga clic en un botón y complete la operación sin salir de WhatsApp”, detalló el ejecutivo en el marco del IA Summit que se realizó en Bogotá.
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Ese punto resulta especialmente relevante para la banca y el comercio electrónico en una región donde los fraudes digitales y la suplantación de identidad siguen siendo uno de los principales obstáculos para acelerar la digitalización financiera.
Por eso, la seguridad se convirtió en uno de los pilares centrales del modelo de Jelou. La compañía asegura cumplir estándares internacionales como ISO 27001 y protocolos PCI para operaciones transaccionales. Además, implementa mecanismos de cifrado de extremo a extremo, validación de identidad y autenticación conectados directamente con los sistemas bancarios.
“Podemos cifrar los datos que viajan del usuario al banco sin que terceros tengan acceso a esa información”, afirmó Loaiza.
El enfoque busca resolver uno de los principales dilemas que enfrenta el usuario financiero digital en América Latina: la desconfianza hacia operaciones bancarias realizadas desde aplicaciones de mensajería.
En paralelo, la fintech también encontró una oportunidad de negocio para conectar banca tradicional y pequeñas empresas. “No tienen que escoger entre fintech o banca tradicional. Nosotros somos la capa que conecta a los bancos con las mipymes a través de WhatsApp”, señaló el CEO.
La propuesta permite que pequeños negocios puedan habilitar procesos de comercio electrónico, solicitar créditos, abrir cuentas o hacer transferencias desde una conversación, sin necesidad de desarrollar aplicaciones propias o invertir en infraestructura digital compleja.
Grandes empresas y bancos ya se la juegan por la estrategia de Jelou en WhatsApp
La estrategia de Jelou ya empezó a ganar tracción entre grandes compañías regionales. Entre los clientes y aliados de Jelou aparecen Falabella Colombia, Arca Continental, Femsa, Banco de Crédito del Perú, Banco Guayaquil y Banco Unión, además de acuerdos tecnológicos con Meta, Google y Huawei.
En el caso de Falabella, la compañía trabaja sobre la infraestructura de inteligencia artificial utilizada en los canales de WhatsApp del retailer. Según cifras compartidas por Jelou, “uno de cada seis chats de Falabella termina en una venta real”, con tasas de conversión cercanas al 16,5 %.
La integración permite que los usuarios reciban recomendaciones automatizadas de productos y completen compras directamente dentro de la conversación. “El usuario puede decir: ‘quiero regalarle algo a mi mamá’ y el sistema recomienda productos del catálogo que luego se pueden comprar en el mismo flujo”, explicó Loaiza.
El alcance de la plataforma también se está extendiendo hacia remesas y cambio de divisas. La fintech trabaja actualmente con Banco Unión en Colombia y con Banco Azteca en México en casos de uso asociados a transferencias internacionales y operaciones cambiarias por WhatsApp, una vertical que ha despertado fuerte interés entre inversionistas globales.
“Hay startups que han levantado US$75 millones solo para hacer remesas por WhatsApp”, afirmó el ejecutivo. Otro frente de crecimiento está en la digitalización de procesos empresariales. Según la compañía, contratos y firmas electrónicas que antes podían tardar hasta 30 días hoy se completan en menos de 10 minutos mediante flujos automatizados dentro de la aplicación de mensajería.
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La expansión llega en un momento en el que la inteligencia artificial generativa está redefiniendo la industria fintech regional. Sin embargo, Jelou sostiene que el verdadero diferencial no será únicamente la IA, sino la capacidad de convertirla en infraestructura transaccional segura.
“Creemos que la inteligencia en la que el mundo va a confiar no es solamente en la inteligencia artificial, sino en empresas que puedan orquestarla de forma segura”, concluyó el CEO.