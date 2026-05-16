MinSalud busca unificar información de medicamentos en la historia clínica electrónica

El Ministerio de Salud publicó para consulta pública el proyecto de resolución 1888 de 2025, con el que busca integrar la información de los pacientes sobre medicamentos y otras tecnologías en salud al Resumen Digital de Atención (RDA), una herramienta que hará parte de la historia clínica electrónica interoperable.
La iniciativa busca centralizar en un solo sistema la información clínica y asistencial de los pacientes, incluyendo procesos como la prescripción médica, el direccionamiento, la programación y la entrega de medicamentos.
Según la cartera, esto permitirá mejorar la trazabilidad de los tratamientos y facilitar el seguimiento sobre el acceso efectivo de los usuarios a sus terapias.
En una primera etapa, la medida se aplicará únicamente a los medicamentos, aunque el objetivo es ampliar gradualmente el modelo a otras tecnologías en salud.
Con este cambio, el Ministerio también ajustará las disposiciones de la Circular 044 de 2025, relacionadas con el registro de medicamentos financiados con recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y entregados de manera ambulatoria. La información quedará integrada al RDA como parte de la historia clínica digital de cada paciente.
La entidad explicó que el sistema permitirá contar con datos estandarizados y oportunos sobre todo el proceso de atención, desde la fórmula médica hasta la entrega efectiva del medicamento. Esto, según el Gobierno, fortalecerá la supervisión institucional y mejorará la transparencia del sistema de salud.
Otro de los objetivos es reducir la carga administrativa para médicos y profesionales de la salud, evitando registros duplicados y permitiendo dedicar más tiempo a la atención de los pacientes y a la toma de decisiones clínicas.
El Ministerio indicó que esta integración responde a las órdenes emitidas por la Corte Constitucional dentro de la Sentencia T-760 de 2008 y los Autos 005 de 2024 y 1282 de 2025, que exigen avanzar hacia un sistema unificado e interoperable de información en salud.
La cartera aseguró que la transición será gradual y contará con acompañamiento técnico para EPS, IPS, gestores farmacéuticos y demás actores del sistema, con el fin de evitar afectaciones en la prestación de servicios o en el acceso a medicamentos.
En los próximos días se conocerán los lineamientos técnicos y operativos para implementar la medida. Mientras tanto, el proyecto permanecerá en consulta pública para recibir comentarios y observaciones de ciudadanos y actores del sector salud.