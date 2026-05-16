Luz verde ambiental para El Alacrán, megaproyecto de cobre en Córdoba

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) otorgó la licencia ambiental al proyecto de cobre El Alacrán, la primera iniciativa de cobre de clase mundial en obtener licencia ambiental en Colombia, ubicado en zona rural de Puerto Libertador, al sur del departamento de Córdoba.
La aprobación se logró tras culminar un proceso de evaluación técnica, ambiental y social riguroso y participativo que incluyó un espacio de participación ampliada con comunidades, autoridades locales y entidades técnicas del Estado.
Sarah Armstrong-Montoya, Chairman y CEO de CMH Colombia, sostuvo:»Lo que viene es transformador para el territorio: aproximadamente 1.500 empleos formales en la fase de construcción, con prioridad en la contratación local; un impulso real a sectores como el transporte, el comercio y los servicios; y un aporte fiscal de más de US$700 millones en regalías e impuestos que beneficiarán a la región y al país”.
¿Cómo será el proyecto El Alacrán?
Desde el punto de vista técnico, el yacimiento cuenta con reservas estimadas cercanas a 97 millones de toneladas, con una ley promedio de 0,42 % de cobre, además de contenidos de oro y plata, y una extracción acumulada proyectada cercana a 797 millones de libras de cobre.
En términos fiscales, se estiman regalías cercanas a US$190 millones e impuestos a la renta por más de US$510 millones, recursos que contribuirán al financiamiento de inversión pública y al desarrollo regional y nacional.
Además, la iniciativa integrará un parque solar para la autogeneración de hasta el 50 % de su demanda energética, reduciendo su huella de carbono.
En materia ambiental, incorpora medidas para la recuperación integral de la quebrada Valdés, afectada históricamente por minería artesanal, incluyendo retiro de suelos contaminados, manejo de sedimentos, control de escorrentías y restauración del paisaje.
El proyecto implementará sistemas de recirculación del 70 % del agua en los procesos productivos y mantendrá monitoreo permanente de los caudales hacia el río San Pedro.
“Para nosotros, esta aprobación es la confirmación de que es posible hacer minería responsable, con las comunidades y para las comunidades. Asumimos este momento con plena responsabilidad y con el compromiso de seguir construyendo juntos un futuro mejor para el sur de Córdoba”, agregó la CEO.