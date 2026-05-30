Cancillería de Colombia confirma que también levantará aranceles a Ecuador

El Gobierno de Colombia anunció que levantará los aranceles a Ecuador tras la normalización de las condiciones comerciales en la frontera y luego del anuncio del presidente de ese país, Daniel Noboa.
El desmonte de los gravámenes por parte de las autoridades colombianas se formalizará tras confirmarse que Ecuador derogará, a partir del 1° de junio de 2026, la denominada ‘tasa de seguridad’.
Según la administración nacional, «el restablecimiento de las condiciones previstas en el marco normativo andino constituye un paso importante para la preservación del proceso de integración regional».
El esquema de aranceles a Ecuador que será retirado
Las restricciones que Colombia dejará sin efecto corresponden al esquema de «aranceles inteligentes» implementado a finales de abril de 2026 por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
Dicha política se estructuró originalmente como un mecanismo ante la denominada «tasa de seguridad» de Ecuador, la cual imponía gravámenes del 100 % a la totalidad de las mercancías de origen colombiano que ingresaban a su territorio.
El modelo colombiano aplicó tarifas diferenciales y escalonadas del 35 %, 50 % y 75 % sobre un grupo específico de 191 productos equivalentes a 758 subpartidas arancelarias del comercio bilateral.
El criterio técnico para la asignación de estas cargas se basó en el nivel de competencia y la capacidad productiva de la industria nacional, gravando exclusivamente aquellos bienes procedentes del vecino país que contaran con oferta o abastecimiento local interno en Colombia, mientras que los insumos esenciales se mantuvieron con tarifas del 0 %.
Por ejemplo, en el 35 % se ubicaban alimentos de impacto moderado y bienes básicos como fríjol, plátanos, preparaciones para alimentación animal, medicamentos y congeladores. En tanto, en el 50 % se encontraban bienes manufacturados e industriales como neumáticos, tableros de madera, grasas y aceites vegetales modificados, artículos moldeados de papel y sacos de polietileno.
Finalmente, la tarifa del 75 % se aplicaba a sectores como diferentes clases de arroz, aceite de palma, azúcar, café, cacao en polvo, alcohol etílico, tubos rígidos de PVC, vajillas de plástico, perfiles de acero y barras de aluminio.
De otro lado, el Gobierno de Colombia manifestó su rechazo frente a las declaraciones emitidas desde la Presidencia de Ecuador, ya que el anuncio de desmontar los aranceles contra Colombia fue hecho en diálogo con el candidato presidencial Abelardo de la Espriella.
Según la Cancillería, el retiro de las restricciones comerciales por parte de Quito responde al cumplimiento de las órdenes dictadas en las resoluciones de la Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN), organismo que conminó a eliminar los gravámenes.