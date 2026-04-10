La ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales Rojas, anunció que el Gobierno Petro aumentaría el arancel a las importaciones de Ecuador del 30 % al 100 %, al tiempo que lanzó un “contundente rechazo” a las medidas comerciales adoptadas ese país.
Ante el anuncio para imponer arancel del 100 % a los productos colombianos que lleguen a ese mercado, la ministra dijo que “nos vemos forzados a modificar el Decreto 170 y nivelarlo con la nueva tarifa planteada por Ecuador”.
Y añadió que desde el Gobierno Petro “hemos agotado todos los esfuerzos diplomáticos y mantenido abiertos los canales del diálogo con el Gobierno de Ecuador buscando una salida que beneficie a los dos países, a los empresarios, pero sobre todo a las comunidades de ambos lados de la frontera”.
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La propuesta se llevará al Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior (Triple A) para iniciar el proceso de modificación de la norma.
Al anunciar la decisión, se indicó que el arancel impuesto por Ecuador a los productos colombianos, «desequilibra las condiciones de competencia y de mercado entre los dos países, lo que impacta negativamente a los productores nacionales que compiten con productos ecuatorianos en el mercado andino».
Medidas de alivio a los empresarios
La funcionaria afirmó que Colombia seguirá impulsando la implementación de medidas de alivio para los empresarios, orientadas a fortalecer la liquidez y sostener el tejido productivo del país.
Parte de esas medidas contemplan líneas de crédito con condiciones favorables, mayores facilidades de acceso a financiamiento y mecanismos que permitan a las empresas enfrentar coyunturas económicas sin afectar su operación ni el empleo.
Esta estrategia busca atender las necesidades inmediatas del sector productivo, dinamizar la inversión y garantizar la estabilidad de miles de empresas que hoy son clave para el desarrollo del país, se destacó en un comunicado.
Multinacionales sienten el impacto de los aranceles de Ecuador
De acuerdo con estimaciones de Invest Pacific, las empresas de capital extranjero ubicadas en el Valle del Cauca exportan US$187,70 millones a Ecuador, lo que representa el 50,9 % del total exportado por el departamento hacia dicho país (US$368,76 millones).
Estas empresas se concentran principalmente en los sectores de cuidado personal y del hogar (US$68,38 millones), cables y conductores eléctricos (US$31,55 millones), alimentos e ingredientes (US$24,29 millones), industria farmacéutica y dispositivos médicos (US$19,12 millones), papel y cartón (US$14,86 millones), y acumuladores eléctricos (US$8,28 millones).
Las principales empresas exportadoras a Ecuador son Colgate Palmolive, Cables de Energía y Telecomunicaciones, Cartón de Colombia (Smurfit Westrock), Unilever Andina e Ingredion Colombia.
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