Relevante | Ecuador sube aranceles a Colombia al 100 % y aumenta la tensión comercial entre ambos países

El Gobierno de Ecuador anunció, a través de un comunicado oficial, el endurecimiento de sus políticas comerciales frente a Colombia, tras decidir el incremento de la tasa de seguridad aplicada a las importaciones provenientes de ese país.
Según el Estado ecuatoriano, la medida se enmarca en un contexto de creciente preocupación por las condiciones de seguridad en la zona fronteriza compartida.
De acuerdo con la información divulgada, la decisión entrará en vigor el próximo 1 de mayo. A partir de esa fecha, el recargo arancelario pasará del 50 % al 100 %, lo que representa un ajuste significativo en las condiciones de intercambio comercial entre ambas naciones.
Las autoridades ecuatorianas señalaron que esta determinación responde a la persistencia de problemáticas de seguridad que, según su evaluación, no han sido contenidas de manera efectiva.
En el pronunciamiento, el Gobierno ecuatoriano expresó su preocupación por la falta de avances concretos en las estrategias implementadas por Colombia para hacer frente a los desafíos de seguridad compartidos. En particular, se refirió a la continuidad de actividades relacionadas con el narcotráfico, un fenómeno que impacta de forma directa a ambos países y que ha contribuido a generar tensiones en la relación bilateral.
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En este contexto, las autoridades ecuatorianas subrayaron que la medida no solo busca reforzar los controles sobre el comercio exterior, sino también promover una mayor corresponsabilidad en la lucha contra las economías ilícitas que operan en la frontera común. Desde su perspectiva, el fortalecimiento de los mecanismos de control es un componente necesario para enfrentar estas dinámicas.
Finalmente, el Gobierno reiteró que la seguridad nacional constituye un eje central de su agenda. En esa línea, la administración considera que el combate al narcotráfico y a las redes de corrupción asociadas requiere acciones sostenidas y decisiones firmes, por lo que continuará adoptando medidas orientadas a fortalecer su capacidad de respuesta frente a estos riesgos.
¿Cómo ha respondido Colombia ante los aranceles impuestos por Ecuador?
En ocasiones anteriores, el Gobierno colombiano ha respondido de manera recíproca a las decisiones de Ecuador en materia arancelaria. En esa línea, durante el pasado mes de marzo, Colombia aplicó un incremento del 50 % en los aranceles a más de 100 productos provenientes de ese país, como parte de una medida de respuesta frente a disposiciones similares adoptadas por las autoridades ecuatorianas.
Cabe señalar que esta no ha sido la única acción en ese sentido. Con anterioridad, Colombia ya había elevado en un 30 % los aranceles a las importaciones de bienes originarios de Ecuador, decisión que se produjo tras un ajuste equivalente anunciado por el Gobierno ecuatoriano en enero de 2026. Estas medidas reflejan una dinámica de reciprocidad en la política comercial entre ambos países, en un contexto marcado por tensiones en distintos frentes de la relación bilateral.
Ante el nuevo incremento arancelario anunciado por Ecuador, que contempla elevar el recargo hasta el 100 %, se prevé que el Gobierno colombiano evalúe la adopción de nuevas medidas.