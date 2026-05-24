Tasas hipotecarias dejan de seguir a las del BanRep y ahora replican el ritmo de la deuda pública

En un giro inesperado para el mercado financiero colombiano, la tradicional relación entre la tasa de intervención del Banco de la República y los créditos para la adquisición de vivienda parece haberse fracturado.
Según un reciente análisis publicado por el banco central, el costo de los préstamos hipotecarios ha dejado de responder a los movimientos de la política monetaria para empezar a seguir de cerca el comportamiento de la tasa de la deuda pública (TES) a 10 años.
De acuerdo con la publicación, durante 2023 y gran parte de 2024, las tasas de interés para vivienda mostraron una tendencia descendente, alineada con la reducción de la tasa de intervención del Banco de la República y la caída de la inflación. Sin embargo, esta sincronía desapareció a finales de 2024.
Los datos muestran que, a pesar de que el emisor continuó recortando su tasa de interés de política, las tasas hipotecarias detuvieron su caída y comenzaron a aumentar de forma rápida. Las investigaciones del BanRep confirman que este incremento se produjo justo cuando la tasa de la deuda pública a 10 años superó a la tasa de vivienda.
¿Por qué sube el crédito si el BanRep baja sus tasas?
La explicación que da el Banco de la República reside en la competencia por los recursos en el sistema financiero.
Cuando la rentabilidad de la deuda pública (los títulos TES) es mayor que la de los créditos hipotecarios, los deudores deben pagar al menos lo mismo que la tasa de deuda para que al sistema financiero le resulte atractivo prestar dinero en lugar de invertir en bonos estatales.
Este fenómeno fue respaldado por el economista de EAFIT, Diego Montañez-Herrera, quien señaló que las tasas TES incorporan factores críticos como las necesidades de financiamiento, el riesgo fiscal y las expectativas del mercado.
Según Montañez, el reciente informe del Banco de la República ratifica que el incremento de la tasa de intervención no tuvo un efecto directo sobre la tasa hipotecaria en el periodo reciente, la cual se mantuvo anclada a la deuda pública a diez años.
El análisis técnico del BanRep, basado en modelos econométricos y regresiones, revela que la conexión histórica entre la tasa de intervención y el costo de la vivienda ha desaparecido en la coyuntura actual. En su lugar, el deterioro de la situación fiscal del país emerge como el principal motor de encarecimiento del crédito.
Montañez destaca que, mediante el uso de modelos econométricos (VAR), se ha cuantificado que los choques en las tasas largas (TES) y las expectativas de riesgo se transmiten de manera persistente al costo del crédito para los ciudadanos.
Actualmente, la tasa de intervención del Banco de la República se sitúa en 11,25 %. No obstante, para quienes buscan financiar una vivienda a largo plazo, la cifra más relevante ya no es la que dicte la Junta Directiva del Emisor en sus reuniones mensuales, sino la percepción de estabilidad fiscal que el Gobierno proyecte en los mercados de deuda, según el emisor.