La salud desplazó a la corrupción como principal preocupación de los colombianos, revela estudio

La salud pasó a ocupar el primer lugar entre las preocupaciones de los colombianos y superó temas como la corrupción, la inseguridad y el desempleo, en medio de la discusión sobre el futuro del sistema que ha marcado los últimos años.
Así lo muestra el primer estudio independiente de percepción ciudadana sobre el sistema de salud realizado por el Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes y la firma Eureka Group, con base en 1.560 encuestas presenciales aplicadas en 47 municipios del país entre el 11 y el 30 de mayo de 2026.
De acuerdo con los resultados, el 26,1 % de los consultados considera que la falta de atención o el mal funcionamiento de los servicios de salud es actualmente el problema más grave del país, por encima de la corrupción, mencionada por el 19,8 % de los encuestados.
El estudio también evidencia diferencias en la experiencia de los usuarios dependiendo de si están afiliados a EPS intervenidas por el Gobierno Nacional o a entidades que continúan operando sin medidas de intervención.
Más pagos de bolsillo y dificultades en acceso a servicios
Entre quienes acudieron recientemente a buscar atención médica, el 33 % de los afiliados a EPS intervenidas afirmó haber recibido el servicio requerido sin inconvenientes, mientras que en las EPS no intervenidas esa proporción ascendió al 49,5 %.
Asimismo, el 18,7 % de los usuarios de EPS intervenidas aseguró no haber recibido el servicio que necesitaba, frente al 12,7 % registrado entre quienes pertenecen a entidades sin intervención.
La encuesta encontró además que los afiliados a EPS intervenidas realizan mayores desembolsos para financiar su atención. El 38,5 % manifestó haber tenido que asumir pagos de su bolsillo, cifra que cae al 22,2 % en las EPS no intervenidas.
A ello se suma que cerca del 22 % de los encuestados reportó gastos mensuales superiores a $500.000 para cubrir necesidades relacionadas con su salud.
En materia de medicamentos, apenas uno de cada cuatro afiliados a EPS intervenidas indicó haber recibido la totalidad de las fórmulas prescritas, mientras que un 17,1 % señaló que tuvo que adquirirlas completamente con recursos propios.
La percepción sobre la oportunidad en el acceso también refleja diferencias. El 19,1 % de quienes pertenecen a EPS intervenidas considera que obtener una cita médica ocurre casi nunca o nunca, porcentaje que desciende al 11 % entre los afiliados a entidades no intervenidas.
Colombianos respaldan cambios, pero prefieren un sistema mixto
Pese a las dificultades reportadas, los resultados muestran que los ciudadanos no se inclinan por un cambio total del modelo actual.
El 43,6 % manifestó estar de acuerdo con una reforma al sistema de salud impulsada por el Gobierno, aunque solo el 30,4 % respaldó la eliminación de las EPS.
En la misma línea, el 57,6 % considera que la responsabilidad de garantizar la atención debe recaer tanto en el Estado como en el sector privado, mientras que el 31,5 % prefiere que sea principalmente pública y apenas el 11 % opta por una mayor participación privada.
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Los investigadores concluyen que los colombianos demandan mejoras en la prestación de los servicios, especialmente en entrega de medicamentos y asignación de citas, pero mantienen una preferencia por un esquema mixto en el que participen actores públicos y privados.
El estudio fue diseñado por el Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes y ejecutado por Eureka Group. La investigación contó con la cofinanciación de Acemi, Asocajas, Afidro y AmCham Colombia.