¿Las EPS en Colombia se acaban con el siguiente Gobierno? Esto dicen De la Espriella y Cepeda

Uno de los temas centrales que deberá atender el siguiente Gobierno es el funcionamiento de las EPS en Colombia. La intervención de algunas de las más grandes del país y la crisis financiera de estas instituciones, según las mismas EPS, representan un riesgo latente para el sistema.
De acuerdo con tanques de pensamiento y organismos independientes, el sistema de salud requiere planes de choque para garantizar la prestación de servicios básicos y especializados.
Las EPS en Colombia, por ahora, funcionan bajo presión debido a que, según estas mismas entidades, no cuentan con los recursos suficientes para atender al grueso de la población en distintos frentes: intervenciones, medicamentos, citas con especialistas, entre otros.
Tanto Abelardo de la Espriella como Iván Cepeda tienen visiones sustancialmente distintas sobre lo que debería ocurrir con la prestación de servicios de salud.
Esto hará Abelardo de la Espriella con las EPS en Colombia
De acuerdo con el candidato, una de las prioridades es inyectar $10 billones para estabilizar el sistema de salud y, de esta manera, darles un respiro a las EPS en Colombia.
Lo anterior, sobre la base de que su programa busca mantener la continuidad del esquema con un sector privado que participa activamente en el aseguramiento.
Adicionalmente, propone no eliminar las EPS ni estatizar el sistema, al considerar que regresar a un monopolio netamente público replicaría las fallas históricas del antiguo Seguro Social.
En ese mismo sentido, busca implementar un sistema de revisión trimestral sobre la ejecución de la UPC, a cargo de las aseguradoras, con el objetivo de vigilar que no se presenten desviaciones de fondos, subejecución o sobrecostos administrativos.
Iván Cepeda: esto dice su plan de gobierno sobre las EPS en Colombia
De acuerdo con el candidato de izquierda, la estructura central de su plan de salud buscaría la aprobación de la reforma que presentó el gobierno Petro, pero que fue rechazada por el Congreso.
En ese sentido, si bien no plantea la eliminación de las EPS en Colombia, sí buscaría que estas actúen como complemento en la atención de los ciudadanos, aunque no manejarían los recursos.
Acemi, gremio que reúne a las EPS, ha señalado que este esquema llevaría a que estas entidades desaparezcan dos años después de la entrada en vigor de los cambios propuestos en la reforma a la salud.
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Finalmente, bajo este esquema, se prohibiría que las antiguas EPS en Colombia privilegien a sus propias redes de clínicas y hospitales privados, con el objetivo de democratizar la contratación.