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Paloma Valencia buscará ahorro desde la niñez para la pensión de los colombianos

Paloma Valencia tiene varias propuestas que cambiarían sustancialmente el ahorro de la pensión en Colombia.

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Paloma Valencia, ganadora de la Gran Consulta por Colombia
Paloma Valencia, candidata presidencial. Foto: Valora Analitik

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En el marco de sus propuestas sobre lo que debería cambiar en el sistema de pensiones, la candidata Paloma Valencia ha manifestado una serie de modificaciones puntuales con enfoque en el ahorro anticipado para la vejez.

Lo anterior asegurando que, en ningún caso, se mantendría la reforma al sistema de jubilaciones impulsada por el gobierno del presidente Petro.

paloma valencia
El subsidio de $230.000 que propone Paloma Valencia para millones de colombianos: así funcionaría. FOTO. Collage Valora Analitik

Según Paloma Valencia, una de las principales demandantes de la reforma pensional, se debe mantener el derecho a elegir de los aportantes al sistema de jubilación.

Señala Valencia que una de las ideas es que el Estado asigne un ahorro inicial, considerado como un «capital semilla» estimado en $500.000, a cada niño nacido en condiciones de vulnerabilidad.

Pago de pensión desde bajos montos: las otras propuestas de Paloma Valencia

Este ahorro generaría rendimientos financieros durante toda la vida productiva del ciudadano para asegurar una base pensional en la vejez.

Por otro lado, se propone transformar la operación de los fondos para permitir que los trabajadores independientes o informales realicen aportes semanales.

Esto, teniendo en cuenta sus ingresos disponibles, abriría la posibilidad a que se hagan aportes desde montos bajos como $10.000 o $20.000, siempre y cuando el Estado cofinancie una parte.

Paloma Valencia, candidata presidencial. Imagen: Prensa de Paloma Valencia
Paloma Valencia, candidata presidencial. Imagen: Prensa de Paloma Valencia

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Adicionalmente, se buscará profundizar en la supresión de los subsidios estatales dirigidos a las mesadas pensionales de regímenes altos, lo que, según Paloma Valencia, deja un hueco fiscal muy complejo de atender para el país.

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Tags: Paloma Valencia
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