Paloma Valencia buscará ahorro desde la niñez para la pensión de los colombianos

En el marco de sus propuestas sobre lo que debería cambiar en el sistema de pensiones, la candidata Paloma Valencia ha manifestado una serie de modificaciones puntuales con enfoque en el ahorro anticipado para la vejez.
Lo anterior asegurando que, en ningún caso, se mantendría la reforma al sistema de jubilaciones impulsada por el gobierno del presidente Petro.
Según Paloma Valencia, una de las principales demandantes de la reforma pensional, se debe mantener el derecho a elegir de los aportantes al sistema de jubilación.
Señala Valencia que una de las ideas es que el Estado asigne un ahorro inicial, considerado como un «capital semilla» estimado en $500.000, a cada niño nacido en condiciones de vulnerabilidad.
Pago de pensión desde bajos montos: las otras propuestas de Paloma Valencia
Este ahorro generaría rendimientos financieros durante toda la vida productiva del ciudadano para asegurar una base pensional en la vejez.
Por otro lado, se propone transformar la operación de los fondos para permitir que los trabajadores independientes o informales realicen aportes semanales.
Esto, teniendo en cuenta sus ingresos disponibles, abriría la posibilidad a que se hagan aportes desde montos bajos como $10.000 o $20.000, siempre y cuando el Estado cofinancie una parte.
Recomendado: Encuesta Guarumo: Colombia tendría segunda vuelta y De La Espriella y Paloma le ganarían a Cepeda
Adicionalmente, se buscará profundizar en la supresión de los subsidios estatales dirigidos a las mesadas pensionales de regímenes altos, lo que, según Paloma Valencia, deja un hueco fiscal muy complejo de atender para el país.