Varios son los proyectos que ha mencionado el candidato de derecha, Abelardo de la Espriella, sobre el sistema de pensiones en Colombia en caso de que sea presidente.
De acuerdo con el candidato, es necesario entrar a revisar lo aprobado por el Congreso en la reforma pensional y evitar buena parte del proyecto, que sigue bajo revisión de la Corte Constitucional.
Abelardo de la Espriella ha dejado en claro que, por un lado, fortalecería el papel de las administradoras privadas o, al menos, no les quitaría protagonismo.
Según el plan de gobierno de De la Espriella, el eje central es promover una reforma constitucional para asegurar que los fondos de pensiones acumulados por los trabajadores en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) sean intocables por parte del Estado.
Más cambios que haría Abelardo de la Espriella a las pensiones en Colombia
Lo anterior, evitando que cualquier gobierno pueda disponer de esos recursos para gasto corriente o inversión pública.
Busca, por otro lado, Abelardo de la Espriella elevar el subsidio económico para la población anciana vulnerable a una suma de $350.000 mensuales, desde los $225.000 actuales.
Sobre cómo se lograría, dice el plan del candidato que el incremento de los subsidios asistenciales se financiaría a través de una reducción drástica de la burocracia estatal.
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Adicionalmente, se enfocaría en la eliminación de programas de transferencias monetarias dirigidos a jóvenes vinculados a problemáticas judiciales o de orden público.