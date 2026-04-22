Gobierno Petro alista nuevo modelo de obras para megavías clave cerca a Bogotá, Medellín, Eje Cafetero y el Caribe

El director del Instituto Nacional de Vías (Invías), Juan Guillermo Jiménez, presentó un nuevo esquema de gestión pública para administrar las carreteras que finalizan su etapa de concesión privada, con el cual se aplicará un nuevo modelo de obras para megavías clave cerca a Bogotá, Medellín, Eje Cafetero y el Caribe colombiano.
La propuesta, presentada en un debate de control político en el Congreso, busca que el Gobierno Nacional responda de manera directa por el mantenimiento, servicios al usuario y mejoras en la infraestructura de las vías que revierten al Estado.
Incluso, dijo ante los legisladores que la Nación debe ser capaz de “mantener una vía igual o mejor que lo hace un concesionario privado y no vemos por qué no”.
Así será el nuevo modelo de obras para megavías clave que implementará el Invías
El esquema financiero será muy similar al que aplicó el gobierno de Iván Duque con las llamadas Vías del Samán y de la Cigarra, con el cual se trajeron a los recaudos de unos peajes -por medio de Findeter- y se financiaron intervenciones en vías de Cundinamarca, Santander y el Eje Cafetero.
El director de Invías señaló que el nuevo modelo será similar al previamente mencionado, con lo cual se pretende que el Estado se endeude y anticipe la plata que recibirá a futuro por los peajes, tal como hace una concesión.
“Se basa en la pignoración del recaudo proyectado a un plazo de 20 años para traer deuda en el corto plazo. Los recursos serán administrados a través del FIP (Fondo de Fuentes Alternativas de Pago para el Desarrollo de Infraestructura), donde está el Ministerio de Hacienda, Planeación y el Ministerio de Transporte”, afirmó.
Y explicó que, a través de ese fondo, se manejaría el recaudo de esos peajes y se harían las inversiones necesarias, trayendo deuda por Findeter u otro actor del mercado (en la presentación se planteó también a la Fiduprevisora) «a la mejor tasa y haciendo mejor uso de esos recursos».
El nuevo modelo nuevo modelo de obras para megavías clave se aplicará en el tramo Santuario – Caño Alegre (del corredor Medellín – Bogotá) y a todo el corredor del Oriente antioqueño que hoy se conoce como Devimed, pero cuya concesión terminará en julio de este año.
Así mismo, se haría en tres concesiones que están en proceso de reversión entre este año y el próximo: Autopistas del Caribe (corredor de carga entre Cartagena – Barranquilla), Autopistas del Café (Armenia – Pereira -Manizales) y la Perimetral de Oriente de Cundinamarca.
El funcionario del gobierno de Gustavo Petro detalló que este plan incluye financiación de obras para hacer correcciones de fondo en las carreteras y mejoras en intercambiadores, así como garantizar el mantenimiento y los servicios a los usuarios.
Así mismo, señaló que se está buscando incorporar nuevas fuentes de financiación que históricamente no ha tenido el Invías, como la valorización y la venta de publicidad, y planteó que se buscará reducir tarifas y número de peajes, una vez las vías concesionadas vuelvan a manos del Estado.