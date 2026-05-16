Registraduría prueba sistema de preconteo y promete resultados ágiles el día de elecciones presidenciales

La Registraduría Nacional adelantó el simulacro nacional de preconteo en el cual se evaluó la funcionalidad de la solución informática dispuesta para las elecciones presidenciales del 31 de mayo, así como el cumplimiento de los requerimientos de comunicaciones, seguridad, logística y recurso humano.
Delegados estuvieron presentes verificando los sistemas y procesos que fueron puestos a prueba para garantizar la transparencia y confiabilidad del proceso, y la agilidad en la entrega de los resultados.
Las pruebas técnicas también contaron con el acompañamiento de auditores de sistemas de las organizaciones políticas y representantes de organismos de control como la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República.
Durante el simulacro nacional de preconteo se realizó el procesamiento de más de 120.000 mesas de votación en 28 Centros de Recepción Telefónica (CRT) ubicados en las capitales, 6 oficinas de seguimiento departamental en San Andrés, Vichada, Vaupés, Amazonas, Guainía y Guaviare, y el Centro de Consolidación Nacional en la capital de la República.
En el desarrollo del simulacro nacional de preconteo participaron aproximadamente 75.000 personas entre transmisores, receptores, funcionarios de la Registraduría y personal de apoyo.
El registrador nacional, Hernán Penagos, entregó un balance de la jornada:
“Cumpliendo el Plan General de Auditorías que ha publicado la Registraduría, hoy se realizó el proceso de simulacro de preconteo de datos preliminares. El proceso de transmisión de datos fue absolutamente exitoso. Las comunicaciones funcionaron sin mayores dificultades, es decir, fueron eficientes y esto nos garantiza que el día de las elecciones, a partir de las cuatro de la tarde, vamos a poder entregar y divulgar información de manera muy ágil”.
Asimismo, recordó que, como parte de las actividades preparatorias para las elecciones presidenciales, en los próximos días se llevarán a cabo el simulacro de escrutinios los días 19 y 20 de mayo, y el simulacro de digitalización del formulario E-14 el jueves 21 de mayo.