Por medio de un comunicado, el gobierno encargado de Venezuela confirmó que Alex Saab fue extraditado a EE. UU. este 16 de mayo.
En la nota, la administración de Delcy Rodríguez indicó que el supuesto testaferro de Nicolás Maduro fue enviado a territorio estadounidense “en cumplimiento de las disposiciones normativas de la legislación migratoria venezolana”.
Además, dijo que la decisión se debió a que el ciudadano colombiano “se encuentra incurso en la comisión de diversos delitos en los Estados Unidos”.
Cabe recordar que Saab ganó notoriedad por convertirse en un importante contratista del Estado venezolano, especialmente a través de programas de alimentos subsidiados conocidos como CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción). Estados Unidos lo acusó de participar en una red para lavar cientos de millones de dólares vinculados a contratos con el gobierno venezolano.
En 2020 fue detenido en Cabo Verde durante una escala aérea, tras una solicitud de extradición de Estados Unidos. El caso generó una fuerte disputa diplomática porque el gobierno venezolano aseguró que Saab actuaba como “enviado especial” y diplomático de Venezuela.
Finalmente, en 2021 fue extraditado a Estados Unidos y compareció ante una corte federal en Miami por cargos relacionados con lavado de dinero. Sin embargo, en diciembre de 2023 fue liberado por el gobierno estadounidense como parte de un acuerdo de intercambio de prisioneros entre Washington y Caracas. Tras su regreso, el gobierno de Maduro lo recibió públicamente y ratificó su cercanía política con el oficialismo venezolano.
En Colombia, Saab también ha sido investigado por presuntas irregularidades empresariales y contratos, aunque varios procesos han tenido desarrollos distintos en los últimos años.