Los megaproyectos cerca a Bogotá y Medellín que se les terminan sus contratos en 2026

Dos megaproyectos claves para Bogotá y Medellín llegarán a su fin en 2026 sin que, por ahora, exista una hoja de ruta para nuevas concesiones, según lo conoció en exclusiva Valora Analitik.
Son corredores estratégicos que movieron inversiones millonarias y que, desde su reversión, quedarán bajo la operación directa del Invías o de entidades territoriales: la Perimetral de Oriente de Cundinamarca (POC), alrededor de Bogotá, y Devimed, la concesión que sostiene gran parte de la movilidad del Oriente antioqueño.
El Ministerio de Transporte respondió oficialmente que, aunque la ANI tiene identificado el vencimiento de ambos contratos, no hay procesos activos para estructurar una nueva APP ni lineamientos para reconcesionar estos corredores. Por ahora, el Estado asumirá operación, mantenimiento y recursos.
El proyecto que abraza a Bogotá: Perimetral de Oriente de Cundinamarca
La fecha de vencimiento para la Perimetral de Oriente de Cundinamarca se definió en diciembre de 2024 y con esto la reversión está prevista para junio de 2026. Tiene una inversión de $2,04 billones para su fase de construcción y $1,62 billones para operación y mantenimiento, los cuales esperaban ser ejecutados por el concesionario Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S.
Este proyecto vial es uno de más sensibles alrededor de la capital, ya que conectaba a las zonas de La Calera, Choachí, Cáqueza, Chipaque y Une, y funciona como un anillo de descongestión frente a la Autopista Norte y la salida a Villavicencio.
Laterminación del contrato es consecuencia de un laudo arbitral. Ese tribunal, tras revisar una demanda del concesionario, concluyó que el Estado no garantizó las condiciones necesarias para ejecutar el contrato y, por esa razón, ordenó su terminación y también una indemnización a favor del concesionario por aproximadamente $1,3 billones.
La ANI ya notificó que la reversión debe quedar lista en junio de 2026, pero el Ministerio confirma que no hay una decisión de política sobre si habrá reconcesión o si el corredor quedará de forma permanente bajo operación del Invías.
El corredor clave de Medellín: la concesión Devimed
Devimed es el operador histórico del corredor Medellín–Rionegro–Guarne–El Retiro, uno de los ejes económicos más dinámicos de Antioquia. Es la salida al aeropuerto José María Córdova y la ruta que sostiene el crecimiento del Oriente antioqueño.
Su fecha de vencimiento es el 31 de julio de 2026 y contempló una inversión de Capex $0,93 billones y Opex $1,72 billones. Además, está a cargo de Concesionaria Devimed S.A.
El contrato 1G ya está en su recta final y, según la información oficial, no existe todavía planeación para una APP de reemplazo. Si bien existía una iniciativa privada para construir una doble calzada buena parte del tramo faltante en esta vía de Medellín a Bogotá, esta fue rechazada por la ANI debido a que no cumplía las características técnicas que exige la entidad. Con todo lo anterior, desde 2026 la operación recaerá en el Invías, con el reto de mantener un corredor de altísimo tráfico, recaudo de peaje complejo y puntos críticos frecuentes.
Concesiones que ya terminaron y muestran la tendencia
El documento revela que, en los últimos cuatro años, el país ya vivió una oleada de vencimientos sin nuevas concesiones a la vista. Entre ellas:
Carreteras ya revertidas
• Bogotá (Fontibón) – Facatativá – Los Alpes (marzo 2024)
Revertida ya al Invías, que asumió mantenimiento rutinario y operación.
• Córdoba–Sucre (3G) (abril 2025)
Corredor de 177 km que volvió al Estado tras finalizar su alcance contractual.
• Bucaramanga–Pamplona (4G) (mayo 2024, reversión concluida en 2025)
Hoy en manos del Invías con múltiples contratos pequeños de mantenimiento.
El patrón es claro: el Gobierno ha venido recibiendo proyectos, pero no ha lanzado nuevas APP que los reemplacen.
El panorama de vencimientos continúa más allá del próximo gobierno: en el modo carretero están proyectos como Autopistas del Café (febrero 2027) y Santa Marta – Riohacha – Paraguachón (2030).
La ANI y el Ministerio no han iniciado procesos de reconcesión para ninguno de los dos megaproyectos que vencen en 2026.
Este medio le preguntó al presidente de la ANI, Oscar Torres, quien sostuvo que la administración Petro quiere reducir el protagonismo de los privados y reforzar la operación estatal: “La instrucción del presidente es que, una vez estas concesiones lleguen a su etapa de culminación, sean revertidas al Invías, que será la entidad encargada de asumir la operación y el mantenimiento”.