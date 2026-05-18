Las universidades privadas en Colombia comenzaron a mover sus estrategias de matrículas para el segundo semestre de 2026 con una nueva ola de becas, alivios financieros y descuentos que buscan atraer estudiantes en medio de la desaceleración de la demanda educativa y las dificultades económicas de los hogares.
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El anuncio cobra relevancia en un contexto en el que el acceso a la educación superior sigue siendo uno de los principales desafíos del país. De acuerdo con cifras del CEIPA, de cada 100 bachilleres graduados en Colombia solo 39 logran ingresar a programas de educación superior, una brecha que ha impulsado a varias instituciones a fortalecer sus incentivos económicos.
Las ayudas anunciadas incluyen descuentos parciales y becas completas para programas presenciales y virtuales, además de facilidades de financiación, alivios en matrículas y convenios especiales con cajas de compensación, empresas y entidades públicas.
Universidades privadas en Colombia que ofrecerán becas y descuentos en 2026-2
Una de las instituciones que anunció nuevos beneficios fue la Fundación Universitaria Juan N. Corpas, que lanzó descuentos de 20% para aspirantes de primer semestre en programas como Medicina, Enfermería y Licenciatura en Lenguas Extranjeras.
Además, la institución ofrecerá descuentos de hasta 50 % en programas de Música para quienes se matriculen antes del 31 de mayo de 2026. Andrés Rojas, director de promoción institucional de la universidad, señaló que el objetivo es facilitar el ingreso de nuevos estudiantes en áreas relacionadas con salud, educación y artes.
Por su parte, la Fundación Universitaria Horizonte anunció auxilios económicos que van desde 25 % hasta 60 % para programas presenciales y virtuales durante el periodo 2026-2.
Entre las carreras incluidas están Administración de Empresas, Contaduría Pública, Gastronomía, Ingeniería de Software, Derecho e Ingeniería en Seguridad y Salud en el Trabajo. La institución también extendió los beneficios a varias especializaciones y programas técnicos laborales relacionados con sistemas informáticos y bases de datos.
“Con estos apoyos económicos, la Fundación Universitaria Horizonte busca facilitar el acceso a la educación superior, ofreciendo programas de alta calidad a precios accesibles”, explicó Giovanny Andrés Herrera Rivera, director de Relacionamiento Externo y Nuevos Negocios de la institución.
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Otra universidad que entró en la competencia por captar estudiantes fue Uniagraria. La institución anunció descuentos de 15 % para estudiantes nuevos de pregrado en Bogotá y becas regionales de hasta 30 % para programas ofrecidos en Facatativá, entre ellos Ingeniería Civil, Ingeniería Mecatrónica y Derecho.
La universidad también mantendrá descuentos permanentes en varias especializaciones relacionadas con salud pública, bienestar animal, gestión ambiental y legislación rural. En algunos casos, los alivios podrán conservarse durante toda la carrera si el estudiante mantiene determinados requisitos académicos.
Becas de hasta 100 % y alivios financieros para estudiantes
La Uniagustiniana también se sumó a las estrategias para aumentar matrículas en 2026-2 con inscripción gratuita para pregrados y posgrados, descuentos de hasta 20 % en programas profesionales y beneficios especiales mediante convenios empresariales y cajas de compensación.
La institución destacó además sus programas de intercambio internacional y más de 170 convenios empresariales para prácticas profesionales, un factor que varias universidades están usando como valor agregado en un mercado cada vez más competitivo.
Uno de los anuncios más relevantes llegó desde el Politécnico Grancolombiano, que confirmó la entrega semestral de entre 1.200 y 1.500 becas para estudiantes nuevos y antiguos.
Según la institución, estas ayudas pueden cubrir entre 25 % y 100 % del valor de la matrícula. Además, el Politécnico informó que mantendrá alivios de hasta 45% en matrículas para nuevos estudiantes y opciones de pago en cuotas.
La universidad también fortaleció su estrategia de financiación con el lanzamiento de ‘CrediPoli’, un crédito estudiantil propio que permitirá financiar hasta el 100 % del costo de la matrícula, incluso sin codeudor en algunos casos.
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La expectativa del sector es que estas ayudas permitan mejorar las cifras de matrícula para el segundo semestre de 2026 y reduzcan parcialmente las barreras económicas que siguen limitando el acceso a educación superior en Colombia.