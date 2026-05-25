Esto viene para las tasas de interés en Colombia: ¿se mantiene la crisis entre BanRep y el gobierno Petro?

El mercado dice que la decisión de mantener intactas las tasas de interés en Colombia, durante la junta de abril, respondió a una necesidad de negociación política.
Sin embargo, el escenario no pareciera ser el más idóneo para, en los próximos meses, ver a un Banco de la República optando por esta tendencia.
De hecho, los análisis más recientes apuntan a que la pausa en el aumento de las tasas de interés en Colombia va a terminar en la Junta Directiva que se llevará a cabo el 30 de junio.
Un informe del equipo de investigaciones económicas de Corficolombiana señala que el país, en los próximos meses, verá una tasa de política monetaria todavía más restrictiva.
Lo que se tendrá en cuenta para las tasas de interés en Colombia
“Es evidente la división en la Junta tanto en el diagnóstico de la inflación como en la necesidad de respuesta de la política monetaria. La pausa de abril fue una respuesta pragmática a las tensiones generadas por el ministro de Hacienda y a un momento de gran incertidumbre política y económica”.
Agrega ese análisis que, no obstante, la mayoría de cuatro miembros que votó en enero y marzo por subir la TPM sigue consolidada y se anticipa que, en la próxima decisión, a finales de junio, se inclinará por un nuevo incremento.
“Los otros miembros seguirían insistiendo en que el repunte inflacionario se debe a choques de oferta y advirtiendo el costo de mayores tasas de interés sobre el crecimiento económico”, dice el informe sobre lo que viene para las tasas de interés en Colombia.
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Sobre la junta de junio, agrega el análisis, los codirectores tendrán más información para la toma de decisiones de política monetaria. “Para entonces, el Banco de la República contará con nuevos datos de inflación, expectativas y crecimiento económico, además de conocer el contenido del Marco Fiscal de Mediano Plazo, el desenlace electoral y mayor claridad sobre el impacto de las tensiones geopolíticas”.