Tasas de interés en Colombia regresarían a máximos de hace dos años

Este jueves 30 de abril, la Junta Directiva del Banco de la República volverá a sesionar para definir el futuro de las tasas de interés en Colombia. La decisión se toma en medio de las relaciones de tensión entre el Gobierno y la mayoría de codirectores del emisor.
Las recientes alzas de 100 puntos llevaron a que el ministro de Hacienda, Germán Ávila, se retirara de la Junta. Hace un par de días confirmó Ávila que regresará a la mesa para debatir el futuro de la política monetaria.
Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, ha mencionado que el aumento de las tasas de interés en Colombia seguirá en la medida en que es la herramienta más efectiva para controlar la inflación, y sus expectativas, desde el lado del consumo.
A ojos del Gobierno, en cambio, la decisión del emisor es muy compleja toda vez que motiva la ralentización de la actividad económica y golpea el poder adquisitivo de los hogares.
El aumento que se daría para las tasas de interés en Colombia
Una reciente encuesta de ANIF muestra que los analistas dan por descontado que el Banco se decantará, en su mayoría, por volver a subir las tasas de interés, aunque las expectativas están divididas en quienes esperan que el ajuste sea de 50 puntos y quienes aseguran que será del orden de los 75 puntos.
Cualquiera sea el caso, las tasas de interés en Colombia escalarán a máximos no vistos, según registros del Banco de la República, desde mayo del año 2024. Si el indicador sube 50 puntos llegará al 11,75 %, mientras que si el ajuste es de 75 puntos alcanzará el 12 %, solamente superado por el 12,25 % de abril del 2024.
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Las proyecciones indican que, con una inflación todavía dependiente de riesgos locales y externos, las tasas podrían terminar año en el 13 %, al tiempo que el gobierno Petro advierte que si se siguen dando esos aumentos se van a tomar medidas como la de volver a subir el salario mínimo.