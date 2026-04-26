Tasas de interés en Colombia subirían hasta el 12 % en abril

Los principales pronósticos sobre las tasas de interés en Colombia mantienen la expectativa para que el indicador suba, con base en que la inflación sigue sin mostrar indicadores de desacelerarse.
Varios son los factores que se tienen en cuenta dentro de ese pronóstico, entre las que se cuenta que se materializaron presiones sobre el valor de algunos alimentos de muy alto consumo en el país.
El encarecimiento del transporte internacional mantiene altas las expectativas de inflación, por lo que el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, sigue previendo que las tasas de interés seguirían restrictivas.
Algunos primeros análisis muestran que la mayoría de codirectores se decantaría por un nuevo incremento de las tasas, llevando el indicador incluso al 12 %, desde el 11,25 % al que quedó tras el reciente aumento de 100 puntos básicos.
Lo que viene para las tasas de interés en Colombia
Sin embargo, hay todavía incertidumbre sobre si la próxima Junta Directiva, que deberá llevarse a cabo este 30 de abril, se realizará tras la salida “indefinida” del ministro de Hacienda, Germán Ávila, de las sesiones de la Junta.
De acuerdo con el representante del gobierno Petro, las decisiones que ha tomado la mayoría del Banco de la República van en contra de la reactivación económica y el bienestar financiero de los hogares, a lo que el emisor señala que justamente son decisiones para que la inflación no haga perder el poder adquisitivo de los ciudadanos.
Para final de año, hay que recordar, se esperaba que las tasas de interés en Colombia cerraran cerca del 12 %, pero las nuevas proyecciones señalan que será necesario subir todavía más ese indicador hasta cerca del 13 %.
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Lo anterior a menos de algunos efectos se disipen sobre precios de los alimentos, una devaluación del dólar en Colombia y menores alzas en los precios de los servicios público.