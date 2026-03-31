Descartan recortes de las tasas de interés en Colombia este año

Un reciente informe de ANIF muestra cuáles son las opciones reales de tener recortes de las tasas de interés en Colombia este año y el escenario, en ese sentido, pareciera estar descartado.
Según el análisis, los niveles de inflación y lo que se proyecta para el resto de este año genera fuertes incertidumbres entre el mercado local.
Dado que la inflación sigue sin ceder, los recortes de las tasas de interés en Colombia podrían empezar a verse hasta el año entrante, aunque tampoco hay claridad del momento en que se pudiera evidenciar ese panorama.
La necesidad de subir el precio de la gasolina, así como el aumento sostenido de algunos servicios por el ajuste del salario mínimo, llevan a que el nivel de los precios se mantenga sustancialmente alto.
¿Por qué no habrá más recortes de las tasas de interés en Colombia?
“Con las expectativas de inflación manteniéndose elevadas y sin convergencia clara al rango meta, estas condiciones se materializan nuevamente”, dice el informe de ANIF.
Se agrega en el informe que, de acuerdo con los analistas, la magnitud del aumento en la tasa de interés estaría entre 25pb y 100pb, llevando la tasa al rango de 10,50 % y 11,25 % al cierre de marzo.
“Este ajuste proyectado no sería el último: la mediana de analistas sitúa la tasa al cierre de 2026 entre 10,75 % y 12,50 %, reflejando incrementos graduales orientados a anclar las expectativas de inflación”.
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Con este panorama, dice el informe, la tendencia se mantendrá toda vez los recortes de las tasas de interés en Colombia es un escenario muy poco probable para las decisiones que están por venir.