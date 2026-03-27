El dato que dispararía el precio de los arriendos en Colombia: Hay fuertes llamados de atención

Varios son los efectos que condicionan un eventual escenario en el que se dispararía el precio de los arriendos en Colombia. Este valor es clave en la medida en que cerca del 40 % de la población del país vive en alquiler, según cifras del DANE.
En el marco de los recientes datos de inflación, el precio de los alquileres de vivienda viene mostrando cierta estabilidad, teniendo en cuenta que varios de estos ajustes todavía se hacen con base en el 5,1 % del IPC del año pasado.
Sin embargo, una inflación más alta este año dispararía el precio de los arriendos en Colombia para el año entrante y, de nuevo, haría más complejo que el IPC pueda acercarse a la parte alta del rango meta que tiene el Banco de la República, ubicado en el 4 %.
Los nuevos pronósticos de los analistas locales indican que, de nuevo, se materializan riesgos para tener una inflación más alta durante este año. La obligación del gobierno Petro por aumentar el valor de la gasolina es una de las causas más importantes sobre un IPC cerca del 7 % en 2026.
¿Qué tanto se dispararía el precio de los arriendos en Colombia?
El escenario es complejo y de muy alto riesgo para quienes viven en arriendo toda vez que, mientras en 2026 ajustaron sus cánones con el 5,1 %, para el 2027 el incremento sería con un valor del orden del 6,5 % o hasta del 7 %.
El mismo Banco de la República ha sido enfático en explicar que cualquier decisión, por ejemplo, sobre las tasas de interés, tiene su objetivo en reducir las presiones inflacionarias desde otros frentes, previendo también que los precios de los alimentos terminen por aumentar todavía más la inflación.
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El panorama en el que se dispararía el precio de los arriendos en Colombia se complejiza si se tiene en cuenta que, según recientes informes del Banco de la República, hay cada vez más arrendatarios que necesitan del arrendador para pagar sus cuotas y se ven obligados a mantener cánones altos.