Inflación en Colombia seguirá disparada este año por estos cuatro factores determinantes

Los analistas locales tienen claro que la inflación en Colombia seguirá disparada este año, más allá de lo que sea el coletazo por el salario mínimo, por otras presiones sobre el comportamiento de precios sustancialmente importantes en la economía local.
Mientras el gobierno Petro reajusta por encima del 5,5 % su pronóstico de inflación de este año, los analistas locales estiman que ese dato no bajaría del 6,5 % y que el salario mínimo sí tiene implicaciones severas sobre el comportamiento a final del 2026.
La inflación en Colombia seguirá disparada este año, además, por cuenta de lo que pase con el precio del gas, por ejemplo; así mismo, por la incapacidad del Gobierno de bajar más el precio de la gasolina y lo que ocurra con el precio de los alimentos por los eventos climáticos.
Un informe del equipo de investigaciones económicas de Corficolombiana señala que, a marzo, el IPC anual pudo haberse disparado, de nuevo, hasta el 5,5 %.
Ese mismo informe pone de manifiesto que el país deberá enfrentar más golpes a la inflación con foco, en algunos de estos, lo que ocurra en escenarios internacionales, como un posible recrudecimiento del conflicto en medio oriente.
¿Por qué la inflación en Colombia seguirá disparada este año?
Cuatro son las razones de peso que identifica el informe del equipo de investigaciones de Corficolombiana:
- La indexación de los precios al salario mínimo
- Incrementos en alimentos por la temporada de lluvias
- La intensidad de El Fenómeno de El Niño
- Mayores presiones en regulados por electricidad y gas
Sobre el golpe del salario mínimo, el análisis expone que “ha sido un poco menor a la que esperábamos, pero seguirá presionando al alza la inflación de servicios en los próximos meses”.
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Finalmente, la inflación en Colombia seguirá disparada este año a tal punto que el pronóstico del equipo de investigaciones de Corficolombiana apunta a que el dato aterrizará en el 6,5 % a diciembre de este año.