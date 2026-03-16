Inflación en Colombia volvería a acelerarse en marzo, pero cerraría el 2026 por debajo de lo proyectado: Encuesta BanRep

La inflación de Colombia volvería a mostrar una tendencia al alza en marzo, a pesar de la moderación vista en febrero (5,29 %). La Encuesta Mensual de Expectativas de analistas económicos, que hace cada mes el Banco de la República, revela que el mercado espera que el indicador reporte una variación del 5,45 % anual.
Aunque el dato oficial se conocerá el jueves 9 de abril, las proyecciones del sondeo anticipan una inflación mensual promedio del 0,68 % en marzo, la cual sería levemente inferior a la reportada el mismo mes en 2025 (0,70 %) y estaría muy por debajo de la vista en febrero (1,08 %).
En consecuencia, la inflación llegaría al 6,26 % en diciembre de 2026, lo que significa que los analistas dejan atrás la proyección por encima del 6,3 % que manejaron en los primeros meses del año, de acuerdo con la encuesta.
Sin embargo, la estimación para cierre de 2027 se mantiene alrededor del 4,7 %, promediando las respuestas de alrededor de 40 participantes.
Respecto a la medida de inflación sin alimentos ni regulados (básica), el mercado espera en promedio variaciones mensuales del 0,59 % y anuales del 6,27 %.
BanRep mantendría su decisión de aumentar tasas
La Encuesta Mensual de Expectativas de analistas económicos también deja ver que el mercado anticipa que la Junta Directiva del Banco de la República se inclinará por un aumento de 75 puntos básicos (pb) en la tasa de interés, que pasaría del 10,25 % definido en enero al 11 % el martes 31 de marzo.
Según el promedio de las previsiones, en abril se repetiría el movimiento alcista con un ajuste de 50 pb y en junio el ajuste sería de solo 25 pb, de manera que la tasa llegaría al 11,75 % en la primera mitad del año y se mantendría inalterada antes de ver una senda de descenso a inicios de 2027.
Vale la pena mencionar que algunas entidades han dejado ver expectativas de tasas de política monetaria que superan el 12 %, incluso, el ejercicio del banco central revela máximos del 13 % en el grupo de los bancos.
A mediados de esta semana, Fedesarrollo también publicará su Encuesta de Opinión Financiera, la cual revelará las proyecciones de otro grupo de analistas para estos indicadores.
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