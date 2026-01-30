Ahora | BanRep Colombia sube las tasas de interés por primera vez en más de dos años: llegan al 10,25 %

La Junta Directiva del Banco de la República decidió por mayoría subir las tasas de interés en 100 puntos básicos (pb) hasta un 10,25 % tras más de dos años con una tendencia de recortes consecutivos y luego estabilidad (en 2025 solo se hizo un ajuste a la baja en abril).
La decisión superó las expectativas del mercado, que anticipaba que se diera un giro restrictivo en la política monetaria con un alza de entre 25 y hasta 75 pb, aunque la mayoría le apuntaba a un aumento de 50 pb.
Vale la pena recordar que la tasa de intervención no se situaba en este nivel desde mediados de 2024.
La última vez que se hizo un ajuste al alza fue en abril de 2023.
