La Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (Afidro), en alianza con Sectorial, presentó una actualización de su informe trimestral del estado de la cartera del sector farmacéutico en Colombia. El reporte permite hacer un seguimiento de la situación financiera del sistema de salud.
El estudio muestra que, con corte a marzo de 2026, la cartera total de los afiliados al gremio alcanzó los $4,42 billones. De esta cifra, $1,6 billones corresponden a cartera vencida.
Lo anterior se traduce en que, lejos de aliviarse, los tiempos de pago en la cartera se han prolongado, lo que da cuenta de la crisis financiera que atraviesa hoy el sector salud y que en los últimos años se ha consolidado como un problema estructural.
“Los indicadores de este trimestre confirman que seguimos ante un problema estructural de liquidez, y no corresponde a una coyuntura pasajera”, destacó Alejandro Escobar, director de Sectorial.
Destacado: La salud se convierte en el gran examen económico de las campañas presidenciales: candidatos prometen rescates millonarios para evitar el colapso
Signos de deterioro
Los datos de Afidro muestran que la rotación de cartera se ubicó en 204 días, frente a 154 días en marzo de 2025. Al incorporar la cartera castigada, el indicador alcanzó 214 días.
De acuerdo con Escobar, estos resultados evidencian que el sistema tarda cada vez más en pagar lo que ya se entregó, y mientras esos tiempos no se acorten, la presión sobre quienes suministran los medicamentos y las tecnologías al mismo seguirá aumentando.
En lo que se refiere a la cartera castigada, es decir, aquella que las compañías consideran de muy difícil recuperación, esta alcanzó el 7,36 %, pasando de los $47.400 millones en marzo 2025 a los $325.300 millones en el mismo mes de este año.
Afidro hizo énfasis en que el deterioro financiero del sistema de salud afecta de manera directa a los pacientes. “El retraso en los pagos levanta barreras para el acceso oportuno a los medicamentos y compromete la continuidad de los tratamientos, con consecuencias concretas sobre su salud”, destacó el gremio.
En línea con eso, un estudio reciente realizado por el gremio junto con Algebra Labs confirma ese impacto y muestra que, entre 2022 y 2024, el gasto de bolsillo en salud creció 63,4 % en los hogares de menores ingresos, una carga que recae justamente sobre quienes menos pueden asumirla.
“Aunque la tensión golpea a aseguradores, prestadores, gestores e industria, su mayor impacto siempre recae sobre las personas”, añadió Afidro.
Destacado: MinSalud busca unificar información de medicamentos en la historia clínica electrónica