Atención | Inflación en Colombia cerró el 2025 en 5,10 %: cifra fue menor a la de 2024

El año anterior el índice de Precios al Consumidor (IPC) se ubicó en 5,20 % en los doce meses

Inflación y alimentos
Foto: Valora Analitik

La terminó 2025 por debajo del resultado del año anterior, como lo reveló el más reciente reporte del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) cerró en 5,10 %, lo que representó un descenso frente a 2024, cuando el indicador se situó en 5,2 %. En diciembre, la caída fue de 0,27 %.

El dato fue inferior a las estimaciones de los analistas que esperaban un resultado por encima del 5 %. El Banco Agrario estimaba 5,3 %; el promedio de los analistas del Banco de la República, 5,19 %; Credicorp Capital, 5,1 %; y la Dirección de Investigaciones Económicas, Sectoriales y de Mercados del Grupo Cibest, 5,19 %.

“La cifra estuvo ligeramente por debajo del dato de 2024. La única inflación menor a la de 2025 fue la presentada en 2020 cuando el IPC alcanzó 1,61 %”, afirmó la directora del DANE, Piedad Urdinola.

