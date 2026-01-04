Inflación en Colombia de diciembre se movió con fuerza por estas causas

Se espera que para el próximo jueves 8 de enero el DANE dé a conocer el último dato de inflación en Colombia correspondiente al año 2025, el mercado espera una nueva desaceleración.
Varios son los hechos que siguen condicionando el comportamiento de precios en el país, siendo uno de los más importantes el valor de los alimentos.
La inflación en Colombia, definitivamente, no se despegará sustancialmente de lo que fue el dato anual del año pasado, siendo este del orden del 5,2 %.
Las expectativas muestran que en el último mes del 2025 se materializaron una serie de riesgos que generan impacto directo sobre el poder adquisitivo de los hogares colombianos.
Lo que habría subido la inflación en Colombia en diciembre del 2026
Con esto de base, un estudio del equipo de investigaciones económicas de Corficolombiana señala que se habría dado una variación mensual del IPC de 0,39 %.
“Esperamos que los principales aportes provengan de alimentos, servicios y bienes, en ese orden, parcialmente compensados por la caída de regulados. Con ello, la inflación anual descendería a 5,2 %, acumulando dos meses a la baja, con regulados y servicios contribuyendo a la reducción anual, mientras que alimentos y bienes generarían presiones al alza”, dice el reporte.
Adicionalmente, uno de los focos se mantiene en lo que sea el precio de los alimentos. Dice el mismo análisis que la variación mensual de este grupo sería de 1,11 %, frente a 0,53 % hace un año.
“El grupo de perecederos sería el principal factor detrás del aumento en los precios, ante aumentos en frutas frescas, hortalizas, plátanos y tomate. Por su parte, el IPC de alimentos procesados registraría un leve aumento, en un contexto caracterizado por la desaceleración de los costos de producción de la industria alimentaria”, dice el informe.
Con esto, la inflación en Colombia anual para este grupo aumentaría a 6,36 %, desde el 5,74 % observado en noviembre de este mismo año.