Inflación en Colombia en el 2026 completaría 6 años sin cumplir el rango meta del Banco de la República

La inflación en Colombia muy seguramente reactive un proceso desinflacionario a cierre del 2025 y se espera, dicen los pronósticos, se mantenga este escenario para el año entrante.
Sin embargo, hay una serie de riesgos que, de materializarse, generarían nuevas presiones y llevarían a que el país vuelva a ver compleja la tarea de llevar el indicador hasta el 3 %, que es la meta del Banco de la República.
Más allá de lo que pase con el precio de los alimentos, otros comportamientos de la economía nacional van a condicionar el dato de inflación en Colombia por el cual se transite el año entrante.
Hay que recordar que el mismo Banco de la República asegura que un nivel del 3 % del IPC tampoco se conseguirá el año entrante y habría que esperar hasta el 2027 para poder cumplir con la meta.
Un informe del equipo de investigaciones económicas de Corficolombiana señala que la inflación anual cerraría el 2025 en 5,2 %, nivel similar al cierre de 2024, lo que confirma la pausa del proceso desinflacionario en 2025.
“La dinámica de diciembre estaría explicada principalmente por el repunte de los precios de los alimentos perecederos y por incrementos en bienes y servicios, mientras que las reducciones en las tarifas de electricidad y gas contribuirían a atenuar la variación mensual del índice”, asegura el informe.
Lo que movió al alza la inflación en Colombia el año entrante
Ahora para 2026 se prevé una reanudación gradual del proceso desinflacionario, aunque persisten riesgos al alza asociados a hechos clave.
- Un incremento del salario mínimo de dos dígitos, según los anuncios del Gobierno
- Una demanda interna aún sólida, impulsada por el estímulo fiscal
- La indexación de cerca del 45 % de la canasta del IPC a la inflación de cierre de 2025
- Los justes en las tarifas de energía y gas
“No obstante, la reciente apreciación del peso colombiano contribuiría a moderar las presiones de precios, especialmente en bienes y alimentos procesados”, agrega el reporte.
Recomendado: Todo apunta a comportamiento poco esperado para la inflación en Colombia a cierre de año
Con esto de base, el documento expone que, en conjunto, se proyecta que la inflación en Colombia cierre 2026 en 4,9 %, completando seis años consecutivos por encima del rango meta, que se ubica entre el 2 % y el 4 %.