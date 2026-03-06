En febrero de 2026, la inflación anual en Colombia fue del 5,29 %, lo que significa que se ubicó por debajo de la cifra del mes pasado (5,35 %), contrario a los pronósticos que anticipaban una tendencia alcista.
De acuerdo con el DANE, en el segundo mes del año, el indicador se ubicó ligeramente por arriba del registro de febrero de 2025 (5,28 %). El informe también muestra que la variación año corrido alcanzó el 2, 27 % y la mensual del 1,08 %, respectivamente.
El dato se apartó de los pronósticos del mercado, que estimaban una cifra cercana al 5,5 % (5,52 % según la encuesta de Fedesarrollo y 5,49 % en el sondeo del BanRep).
De acuerdo con la entidad estadística, el comportamiento anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) se vio impulsado por la variación de las divisiones de Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles y Alimentos y bebidas no alcohólicas.
En cuanto a las variaciones que registraron mayores incrementos, se incluyen: Restaurantes y hoteles (9,61 %), Salud (7,82 %), Bebidas Alcohólicas y Tabaco (7,76 %) y Educación (7,44 %).
En términos de contribución, la categoría de Alojamiento aportó a la cifra anual 1,20 puntos porcentuales (p.p). A esta le siguieron Alimentos, con 1,09 p.p.; Restaurantes y hoteles, 1,07 p.p.; Educación, con 0,91 p.p; Transporte, con 0,72 p.p. y otros rubros, con 0,91 p.p.
Inflación anual por región
El reporte del DANE muestra que las ciudades que registraron el dato anual más alto fueron Pereira, Medellín y Bucaramanga. Estos tres territorios reportaron una variación anual en febrero de 6,20 %, 6,19 % y 5,80 %, respectivamente.
A estas le siguen Manizales (5,76 %), Armenia (5,61 %), Neiva (5,33 %) y Barranquilla (5,31 %).
En el otro extremo de los datos, se encuentran Valledupar (3,53 %), Santa Marta (4,06 %) y Riohacha (4,17 %).