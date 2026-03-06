Noticias económicas importantes Noticias macroeconómicas

Inflación en Colombia en febrero cambió de rumbo: variación anual fue del 5,29 %

Por su parte, y de acuerdo con el reporte del DANE, la variación mensual se ubicó en 1,08 %.

Por: -
inflación de los alimentos en Colombia
La inflación anual se ubicó en 5,29 % en febrero. Foto: Valora Analitik

Compártelo en:

En febrero de 2026, la inflación anual en Colombia fue del 5,29 %, lo que significa que se ubicó por debajo de la cifra del mes pasado (5,35 %), contrario a los pronósticos que anticipaban una tendencia alcista.

De acuerdo con el DANE, en el segundo mes del año, el indicador se ubicó ligeramente por arriba del registro de febrero de 2025 (5,28 %). El informe también muestra que la variación año corrido alcanzó el 2, 27 % y la mensual del 1,08 %, respectivamente.

 

Inflación en Colombia en febrero cambió de rumbo: variación anual fue del 5,29 %

El dato se apartó de los pronósticos del mercado, que estimaban una cifra cercana al 5,5 % (5,52 % según la encuesta de Fedesarrollo y 5,49 % en el sondeo del BanRep).

De acuerdo con la entidad estadística, el comportamiento anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) se vio impulsado por la variación de las divisiones de Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles y Alimentos y bebidas no alcohólicas.

En cuanto a las variaciones que registraron mayores incrementos, se incluyen: Restaurantes y hoteles (9,61 %), Salud (7,82 %), Bebidas Alcohólicas y Tabaco (7,76 %) y Educación (7,44 %).

En términos de contribución, la categoría de Alojamiento aportó a la cifra anual 1,20 puntos porcentuales (p.p). A esta le siguieron Alimentos, con 1,09 p.p.; Restaurantes y hoteles, 1,07 p.p.; Educación, con 0,91 p.p; Transporte, con 0,72 p.p. y otros rubros, con 0,91 p.p.

Variación anual de la inflación en Colombia en febrero por categoría.
Variación anual de la inflación en Colombia en febrero por categoría. Foto: DANE.

Inflación anual por región

El reporte del DANE muestra que las ciudades que registraron el dato anual más alto fueron Pereira, Medellín y Bucaramanga.  Estos tres territorios reportaron una variación anual en febrero de 6,20 %, 6,19 % y 5,80 %, respectivamente.

A estas le siguen Manizales (5,76 %), Armenia (5,61 %), Neiva (5,33 %) y Barranquilla (5,31 %).

En el otro extremo de los datos, se encuentran Valledupar (3,53 %), Santa Marta (4,06 %) y Riohacha (4,17 %).

Síguenos en nuestro canal de noticias de WhatsApp - ValoraAnalitik.com
Tags: inflación
Inscríbete a nuestro boletín de noticias
Síguenos en WhatsApp channels
¿Ya eres Premium? Suscríbete acá

También te puede interesar:

Comienza a escribir y presiona enter para buscar