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CNE oficializa resultados de primera vuelta y autoriza más testigos electorales para la segunda vuelta

El plazo de acreditación de testigos electorales cierra el 18 de junio a las 5:00 p. m.

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Elecciones. Imagen: Registraduría
Elecciones. Imagen: Registraduría

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El Consejo Nacional Electoral culminó el proceso de consolidación, verificación y declaración oficial de los resultados de las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026.

El escrutinio alcanzó el 99,98 % de las más de 122.000 mesas instaladas en el territorio nacional, la tasa de coincidencia entre el preconteo y el escrutinio oficial fue del 99,94 %, y las reclamaciones presentadas por las organizaciones políticas no superaron el 0,7 % del total de las mesas.

Con el 100 % del preconteo reportado, han sido declarados oficialmente los candidatos que participarán en la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio de 2026: Abelardo de la Espriella (Defensores de la Patria), con el 43,73 % de los votos, e Iván Cepeda Castro (Pacto Histórico), con el 40,91 %.

Al respecto, el presidente del Consejo Nacional Electoral, magistrado Cristian Ricardo Quiroz dijo: “Quiero agradecer a la Registraduría Nacional, Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo, Fuerza Pública, gobernaciones y alcaldías, pero especialmente a las y los ciudadanos colombianos residentes dentro y fuera del país por acudir a las urnas con respeto, compromiso y esperanza. Gracias por entender que cada voto es una voz que construye nuestra identidad como nación”.

Miles de colombianos acudirán a las urnas el 31 de mayo para elegir a su nuevo presidente. Foto: CNE.
CNE. Foto: CNE.

Más testigos electorales para la segunda vuelta

Con el propósito de fortalecer aún más la transparencia y la legitimidad ciudadana en este proceso democrático, la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral adoptó una medida especial para esta segunda vuelta: las campañas podrán acreditar hasta dos testigos electorales por cada mesa de votación y hasta dos testigos por cada comisión escrutadora, tanto en Colombia como en el exterior.

Esta decisión permitirá una mayor presencia de los actores políticos durante la jornada electoral y en el proceso de escrutinio, fortaleciendo las garantías de vigilancia, control y transparencia para todos los participantes.

Por eso, el magistrado Quiroz hizo un llamado expreso a todas las campañas: “Postulen sus testigos electorales en todas y cada una de las mesas de votación, y postulen a sus auditores de sistemas en todos los componentes habilitados”.

El plazo de acreditación de testigos electorales cierra el 18 de junio a las 5:00 p. m. Para este proceso, el Consejo Nacional Electoral pone a disposición la Plataforma Única de Postulación y Acreditación de Actores Electorales y la aplicación móvil Comitium en Línea —disponible de manera gratuita en App Store y Google Play—, herramienta que durante el 31 de mayo permitió a los testigos acreditados registrar incidencias en tiempo real, fotografiar los formularios E-14 apenas terminado el conteo y verificar credenciales mediante código QR o número de cédula.

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Tags: Colombia, Noticias Valora Analitik, Política
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