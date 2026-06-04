CNE oficializa resultados de primera vuelta y autoriza más testigos electorales para la segunda vuelta

El Consejo Nacional Electoral culminó el proceso de consolidación, verificación y declaración oficial de los resultados de las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026.
El escrutinio alcanzó el 99,98 % de las más de 122.000 mesas instaladas en el territorio nacional, la tasa de coincidencia entre el preconteo y el escrutinio oficial fue del 99,94 %, y las reclamaciones presentadas por las organizaciones políticas no superaron el 0,7 % del total de las mesas.
Con el 100 % del preconteo reportado, han sido declarados oficialmente los candidatos que participarán en la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio de 2026: Abelardo de la Espriella (Defensores de la Patria), con el 43,73 % de los votos, e Iván Cepeda Castro (Pacto Histórico), con el 40,91 %.
Al respecto, el presidente del Consejo Nacional Electoral, magistrado Cristian Ricardo Quiroz dijo: “Quiero agradecer a la Registraduría Nacional, Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo, Fuerza Pública, gobernaciones y alcaldías, pero especialmente a las y los ciudadanos colombianos residentes dentro y fuera del país por acudir a las urnas con respeto, compromiso y esperanza. Gracias por entender que cada voto es una voz que construye nuestra identidad como nación”.
Más testigos electorales para la segunda vuelta
Con el propósito de fortalecer aún más la transparencia y la legitimidad ciudadana en este proceso democrático, la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral adoptó una medida especial para esta segunda vuelta: las campañas podrán acreditar hasta dos testigos electorales por cada mesa de votación y hasta dos testigos por cada comisión escrutadora, tanto en Colombia como en el exterior.
Esta decisión permitirá una mayor presencia de los actores políticos durante la jornada electoral y en el proceso de escrutinio, fortaleciendo las garantías de vigilancia, control y transparencia para todos los participantes.
Por eso, el magistrado Quiroz hizo un llamado expreso a todas las campañas: “Postulen sus testigos electorales en todas y cada una de las mesas de votación, y postulen a sus auditores de sistemas en todos los componentes habilitados”.
El plazo de acreditación de testigos electorales cierra el 18 de junio a las 5:00 p. m. Para este proceso, el Consejo Nacional Electoral pone a disposición la Plataforma Única de Postulación y Acreditación de Actores Electorales y la aplicación móvil Comitium en Línea —disponible de manera gratuita en App Store y Google Play—, herramienta que durante el 31 de mayo permitió a los testigos acreditados registrar incidencias en tiempo real, fotografiar los formularios E-14 apenas terminado el conteo y verificar credenciales mediante código QR o número de cédula.